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Bekçilere yeni görevler öngören kanun teklifi Meclise sunuldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) bekçilere yeni görevleri öngören bir kanun teklifi sunuldu. Yeni kanun teklifine göre ise bekçiler artık polis gibi kimlik sorabilecekler.

22 Ocak 2020 Çarşamba 14:15
Bekçilere yeni görevler öngören kanun teklifi Meclise sunuldu

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) bekçilere yeni görevler verilmesi ile ilgili bir kanun teklifi sınduklarını açıkladı. Meclise sunulan kanun teklifi bekçilere kimlik sorma ve adli görev verilmesini içeriyor.

18 maddeden oluşan kanun teklifinde bekçiler, olay olduğu zaman suçluları gözaltına alma ve  genel kolluk kuvvetine bildirme hakları doğacak. Bekçilere, yeni düzenleme ile birlikte sadece polisle değil Jandarma ile de çalışma imkanı sağlanacak.

Kanun teklifi kasamında ayrıca, suç işlenme anında veya sonrasında suçlulara müdahale etmek, suç mahallindeki kanıtları muhafazaya almak, delillerin kaybolmasını engellemekte yine bekçilerin görevleri arasında olacak.

Son Güncelleme: 22.01.2020 14:15
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BekçiTBMMYeni GörevKanun Teklifi
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