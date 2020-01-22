Bekçilere yeni görevler öngören kanun teklifi Meclise sunuldu

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) bekçilere yeni görevler verilmesi ile ilgili bir kanun teklifi sınduklarını açıkladı. Meclise sunulan kanun teklifi bekçilere kimlik sorma ve adli görev verilmesini içeriyor.
Kanun teklifi kasamında ayrıca, suç işlenme anında veya sonrasında suçlulara müdahale etmek, suç mahallindeki kanıtları muhafazaya almak, delillerin kaybolmasını engellemekte yine bekçilerin görevleri arasında olacak.
Son Güncelleme: 22.01.2020 14:15