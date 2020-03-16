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Bekçilerin üzerine ateş açtı! çıkan çatışmada öldürüldü

Tekirdağ'da İhbar üzerine bölgeye giden mahalle bekçileri üzerine ateş açan şahıs , çıkan çatışmada hayatını kaybetti.

16 Mart 2020 Pazartesi 15:18
Bekçilerin üzerine ateş açtı! çıkan çatışmada öldürüldü

Bu sabaha karşı Tekirdağ Marmara Ereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Dereağzı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Camisi önünde şüpheli bir aracın bulunduğu ve içinde de bir kişinin yattığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden bekçiler, araç içindeki şüpheliyi uyandırmak için camına vurdu. Otomobilin arka koltuğundan kalkan Bayram Sanlı, araçtan iner inmez yanında taşıdığı pompalı tüfekle 2 bekçinin üzerine ateş açtı. Bekçiler de tabancalarla karşılık verdi. Ağır yaralanan Sanlı, olay yerinde hayatını kaybederken, bekçilerin olayda yara almadığı bildirildi.

Olay üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısını incelemesinin ardından Bayram Sanlı'nın cansız bedeni Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Savcılık talimatıyla olayın araştırılması İlçe Jandarma Komutanlığı'na verildi. Jandarma olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında 2 bekçinin ifadesine başvurdu.

Anahtar Kelimeler:
TekirdağMarmara Ereğlisi
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