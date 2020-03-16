Olay üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısını incelemesinin ardından Bayram Sanlı'nın cansız bedeni Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Savcılık talimatıyla olayın araştırılması İlçe Jandarma Komutanlığı'na verildi. Jandarma olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında 2 bekçinin ifadesine başvurdu.
Bekçilerin üzerine ateş açtı! çıkan çatışmada öldürüldü
Tekirdağ'da İhbar üzerine bölgeye giden mahalle bekçileri üzerine ateş açan şahıs , çıkan çatışmada hayatını kaybetti.
16 Mart 2020 Pazartesi 15:18