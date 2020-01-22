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Bekçilik yönetmeliğinin değiştirilmesi için kanun teklifi sunuldu

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş tarafından yapılan açıklamaya göre TBMM Başkanlığına bekçilik yönetmeliğinin değiştirilmesi için kanun teklifi sunuldu.

22 Ocak 2020 Çarşamba 18:48
Bekçilik yönetmeliğinin değiştirilmesi için kanun teklifi sunuldu

Bir süredir gündemde olan bekçilik mevzuatında değişiklikle ilgili olarak açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yaptığı açıklamalarda çarşı ve mahalle bekçilerinin vatandaşlara yardım etmesi, kimlik sorması ve bekçilerin adil göreve sahip olabilmesiyle ilgili olarak TBMM Başkanlığına bir teklif sunulduğunu ifade etti.

Mahkemelerden Karar Çıkmıştı

Yakın tarihte bekçilerin kimlik soramayacağını ve sorma yetkilerinin olmadığına dair karar mahkemeler tarafından verilmişti. Hemen ardından İçişleri Bakanlığı tarafından bir tebliğ yayınlanmış ve bekçilerin kimlik sorabileceğine karar verilmişti. Tebliğden hemen sonra mahkemeler birkez daha bekçilerin kimlik soramayacağına dair karara hükmederken bu defa kanun çalışması başlatıldı.

TBMM'ye Teklif Sunuldu

Yeni bekçi alımlarıyla ilgili süreçte, mevzuatın güncellenmesinden sonra alımların yapılacağı açıklanmış ve böylelikle bir kanun teklifi çalışmasının yolda olduğu anlaşılmıştı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise bu konuya açıklık getirerek, düzenlemelerini tamamladıktan sonra kanun teklifini TBMM Başkanlığına ilettiklerini ifade etti.

Son Güncelleme: 22.01.2020 18:48
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