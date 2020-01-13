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Belediye Başkanı su arızası için donma tehlikesi geçirdi; 2 işçiyle karda mahsur kaldı

Kütahya'da su arızasını tamir etmek için 2 belediye işçisiyle birlikte ormanlık alana giden belediye başkanı kardan dolayı mahsur kaldı. Donma tehlikesi geçiren başkan ve bereaberindeki işçiler ekipler tarafından saatler sonra kurtarıldı.

13 Ocak 2020 Pazartesi 10:54
Belediye Başkanı su arızası için donma tehlikesi geçirdi; 2 işçiyle karda mahsur kaldı

Kütahya'ya bağlı Domaniç ilçesinde, su hattında meydana gelen arızayı tamir için Belediye Başkanı Emin Taşgın ve 2 belediye işçisi gittikleri alanda mahsur kaldılar. 2 gündür akmayan suların arıza nedenini bulmak ve arızayı gidermek amacıyla donma tehlikesini göze alan Başkan Taşgın ve işçiler karda mahsur kaldılar.

Belediye Kepçecisi Ramazan Aztekin ve Belediye İşçisi Ramazan Gültekin ile birlikte boyu 2 metreyi aşan karlı yolda su borusunun patladığı yeri tespit eden Belediye Başkanı Emin Taşgın, arızayı gidermek için uzun süre çalıştılar.

Cep telefonlarının şarjları bitince yakınlarına haber veremeyen Başkan ve işçilere yakınları telaşlanarak İlçe Jandarma ekiplerine durumu bildirdiler. Saat 19:00 sıralarında arama ekipleri ve Belde Halkı yola çıkarak yaklaşık 3 saat sonra Başkan ve ekibine ulaştılar. Soğuktan ve yorgunluktan bitap düşen Belediye Başkanı ve 2 işçi sağlık ekipleri tarafından Domaniç İlçe Hastanesine getirildiler.

Hastanede tedavileri tamamlanan ve sağlık durumlarının iyi oldukları öğrenilen başkan ve işçiler su hattındaki arızayı gidermek için yola çıktıklarını, hava kararınca da kardan dolayı dönemediklerini söylediler.

Belediye Başkanı Emin Taşgın, hastanede yaptığı açıklamada, kurtarma ekiplerine teşekkürlerini ileterek; "Herhangi bir sıkıntımız yok Allah'a şükür atlattık. Suyu da sonunda akıttık. Herkesten Allah razı olsun. Su da ki arızayı da bulunca işi bitirmeden gelmek istemiyorduk. Çok şükür su sorununu çözdük ama yakınlarımızı da hayli telaşlandırmışız. Hemen gider geliriz diye yanımızda yiyecekte götürmemiştik. Açlık ve soğuktan donma pahasına halkımızın susuzluğunu çözdük” diye konuştu.

Belediye Başkanı su arızası için donma tehlikesi geçirdi

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