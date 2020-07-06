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Belediye otobüsü köprünü ayağına saplandı! 19 kişi yaralandı

İstanbul'da meydana gelen belediye otobüsü kazasında , bir iett otobüsü köprünün ayağına saplandı. Korkunç kaza'da 19 kişi yaralandı.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 13:24
Belediye otobüsü köprünü ayağına saplandı! 19 kişi yaralandı
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Feci belediye otobüsü kazası öğlen saatlerinde İstanbul Avcılar'da meydana geldi

İçinde yolcuları bulunan iett'ye ait bir otobüs yolda seyir halindeyken arızalandı. Durumu fark eden otobüs şoförü hemen aracı durdurdu ve arızanın ne olduğunu anlamak istedi. Ancak aniden harekete geçen otobüs yol üzerinde bulunan bir köprünün ayağına saplanarak durabildi.

19 YOLCU YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle otobüs içinde bulunan 19 yolcu farklı yerlerinden yaralandılar. İhbar üzerine bölgeye 112 sağlık ekipleri ve polis yönlendirildi.


Yaralanan yolcular çevredeki hastanelere kaldırılırken Avcılar yönünde trafik kilitlendi. Yolculardan bazıları otobüsün hareket ettiği sırada sürücünün otobüsün dışında olduğunu iddia etti.

 

 


Son Güncelleme: 06.07.2020 13:24
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