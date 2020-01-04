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Belediyeler tarihinde bir ilk yaşandı! Avcılar Belediyesi trans bir bireyi işe aldı!

Türkiye'de belediyeler tarihinde bir ilk yaşandı! CHP'li Avcılar Belediyesi trans bir bireyi işe aldı ve trans bireyin işe alınmasının ardından sosyal medya çalkalandı!

04 Ocak 2020 Cumartesi 15:32
Belediyeler tarihinde bir ilk yaşandı! Avcılar Belediyesi trans bir bireyi işe aldı!

Geçmişte İstanbul 3. bölge milletvekili aday adayı olan Niler Albayrak, adaylığa seçilememişti. Trans birey bu sürecin adından Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Albayrak, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda CHP'li Avcılar Belediyesi'nde şoför olarak işe alındığını söyledi.

Avcılar Belediye Başkanına Teşekkür

Twitter'dan yazılı bir kutlama mesajı paylaşan Niler Albayrak, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'ye teşekkür etti ve Türkiye'de bir ilke imza atıldığının altını çizdi. Açık kimlikli trans bir kadın olarak işe başladığını müjdeyelen Albayrak'a tebrik mesajları yağdı.

Trans ne demektir?

Trans birey kavramı fiziksel açıdan sahip olduğu cinsel özelliklere karşın cinsiyet kimliği farklı olan kişileri tanımlamaktadır. Bu bağlamda kadın cinsel özelliklere sahip olup eril cinsiyet kimlik taşıyan kişiler trans erkek olarak tanımlanırlar. Benzer şekilde fiziksel açıdan erkek cinsiyetinin özelliklerini taşıyan ancak dişil cinsiyet kimlik taşıyan kişiler de trans kadın olarak tanımlanırlar.

Son Güncelleme: 04.01.2020 15:32
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