Berber ve kuaförleri denetleyen ekibe şok! Kendileri korona'ya yakalanmış

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden gelen haber şok etkisi yarattı.İlçe'deki berber ve kuaförleri denetleyen ekip personelinde koronavirüs hastalığı tespit edildi.

TEMAS ETTİKLERİ KARANTİNADA

Olaydan sonra 100 işyerinden denetimi yapılan 50 berber ve kuaför tüm çalışanları ile birlikte 14 günlük karantinaya alındı.

Açıklama yapan Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, ilçede iş yerleri geçici olarak kapatılan 50 berber ve kuaföre mağdur olmamaları açısından talep doğrultusunda bin TL yardım ödeneği verileceği belirtildi.

KARANTİNAYA ALINAN ESNAFA 1000 TL ÖDEME

Tavşanlı Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Onur Düvenli, tedbir amaçlı 14 gün 50 işyerinin kapalı kalacağını belirterek şunları söyledi: "Berberler ve Kuaförlerimizi denetleyen Sağlık Bakanlığından bir personelin Korona virüs (Covid -19) testi pozitif çıkmıştır. Denetim ekibinde, berber ve kuaför üyelerimizde maske ve gerekli önlemler alınarak yapılan çalışmalara rağmen tedbir amaçlı bu karar alınmıştır. Endişe edilecek bir durum yoktur. Ayrıca Tavşanlı Kaymakamımız Yüksel Kara, mağdur olunmaması açısından biner TL esnaf arkadaşlarımıza destek verilecek demiştir."