Berber ve Kuaförlerin çalışma saatleri ile ilgili düzenleme yayınlandı!

Berberler ve kuaförlerin çalışma saatleri ile ilgili yayınlanan genelge işletme sahipleri tarafından merak ediliyor. Vatandaşları da ilgilendiren konuda araştırmalar devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre berber ve kuaförlerin yeni çalışma saatleri.

Berber ve Kuaförlerin çalışma saatleri ile ilgili düzenleme yayınlandı!
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Ramazan ayının sonunun yaklaşması ile birlikte bayram öncesi yoğunluğun en fazla olacağı berber ve kuaförler konusunda yeni bir düzenleme yapıldı. Yapılan düzenlemede berber ve kuaförlerin çalışma saatlerine yer verildi.

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada il sınırlarında kara ve havayolu ile yapılacak tüm giriş çıkışların 15 günlük süre ile ertelendiği açıklandı. Yapılan erteleme 19 Mayıs saat 24.00 itibari ile başlayıp 3 Haziran 24.00’da son bulacak.

Açıklamanın devamında berberler ve kuaförler ile ilgili açıklamalara da yer verildi. Açıklamalarda bayram öncesi yoğun olacağı düşüncesi ile çalışma saatler 09.00 – 21.00 olan çalışma saatlerinin 20, 21 ve 22 Mayıs tarihlerinde 09.00 – 24.00 arasına çekildiği belirtildi.

Alınan tedbirlerin tamamına uyulması hatırlatılırken tedbirlere uymayan işletme sahiplerine idari para cezası uygulanacağı ek olarak geçici süre ile hizmet veremeyecekleri belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2020, 16:06

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