Berber ve kuaförlerin çalışma saatleri ne zaman? Hangi saatler arası açık?

Yeni tip koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler nedeniyle yaklaşık 50 gündür kapalı olan berber, kuaför ve güzellik merkezleri, normalleşmeye geçiş adımları çerçevesinde bugün vatandaşlara kapılarını açtılar. Söz konusu işletmelerde alınması gereken önlemler ise Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı. İşyerleri ve müşterilerin salgına karşı dikkatli olması ve bildirilen önlemleri uygulaması mecbur hale getirildi. İşte berber, kuaför ve güzellik salonlarında Bakanlık tarafından açıklanan alınması gereken tedbirler...

Berber, kuaför ve güzellik salonlarında, illetmelerin küçük alanlarda olması nedeniyle müşterilerle yakın temas (1 metreden yakın, 15 dakikadan uzun) söz konusu olacak ve bu yüzden hem iş yeri çalışanı hem de müşteri, KOVID-19 salgını süresince geçerli olmak üzere korunma önlemleri olarak aşağıdaki belirtilen kurallara uyulmaları gerekecek.

Tüm işletmeler görünür yerlere önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve iş yerinde uyulması gereken kurallar) asılmalılarının yanı sıra;

- İşyerlerinde müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm alanlar ile zemin dezenfekte edilecek, her işlem sonrasında bu dezenfeksiyonun tekrarlanması sağlanacak. Müşteriye yönelik işleme başlanmadan önce çalışanlar müşterinin görebileceği şekilde ellerini dezenfekte edecek ya da her müşteri için ayrı olmak üzere steril eldiven kullanılacak. Saç kesimi, yıkama, boyama gibi hizmetler esnasında tek kullanımlık havlu, önlük kullanılacak ya da her müşteri için ayrı malzeme olması (kişiye özel havlu, önlük) sağlanacak.

- Berber, kuaför ve güzellik salonlarında müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm alanlar ile zemin dezenfekte edilecek, her işlem sonrasında bu dezenfeksiyonun tekrarlanması sağlanacak.

- Müşteriye yönelik işleme başlanmadan önce çalışanlar müşterinin görebileceği şekilde ellerini dezenfekte edecek ya da her müşteri için ayrı olmak üzere steril eldiven kullanılacak.

- Saç kesimi, yıkama, boyama gibi hizmetler esnasında tek kullanımlık havlu, önlük kullanılacak ya da her müşteri için ayrı malzeme olması (kişiye özel havlu, önlük) sağlanacak. Hizmet alan müşteri için kullanılan malzemeler gerekli sterilizasyon sağlanmadan kesinlikle başka müşteride kullanılmayacak. İsterlerse kendi kişisel havlu, tarak gibi malzemelerini yanlarında getirebilecekleri hususu randevu aşamasında müşterilere bildirilecek.

- Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine verilmeyecek ancak sakal traşı makine ile kısaltılma şeklinde yapılabilecek.

- Saç kesimi esnasında yüz ve baş bölgesinde kalan kesilmiş saçların ve kullanılan araç ve gerecin geçici süreliğine temizlenmesi için kullanılan ense fırçasının kullanımı geçici süreliğine durdurulacak.

- Kadın kuaförleri ve güzellik merkezlerinde cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici süreliğine verilmeyecek.

BERBER, KUAFÖR VE GÜZELLİK MERKEZLER ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı tarafından, 6 Mayıs tarihinde 81 il valiliğine bir genelge göndererek, berber, kuaförler ve güzellik salonlarının çalışma esaslarını belirledi. Genelgeye göre, berber, kuaför ve güzellik salonları, 09.00-21.00 saatlerinde çalışacak, müşterilere randevu sistemiyle hizmet verilecek.

Berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanların maske kullanması zorunlu hale getiirlirken, müşteriler ise işleme göre maskeyi çıkarabilecekler. Bu iş yerleri aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edemeyecek, bir koltuk dolu bir koltuk boş olacak şekilde hizmet verecekler. İş yerinde en fazla bir müşterinin beklemesine müsaade edilecek. Pandemi süresi boyunca iş yerleri 15 günde bir dezenfekte edilecek. Müşteri, randevu sistemi ile salona alınacak ve yoğunluk oluşmasını önlemek için müşteriye çay ve kahve ikramı olmayacak. Bir müşterinin işi bitince çıkacak ve hemen diğeri girecek.