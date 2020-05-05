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Berberler odası seslendi! Salgın bitene kadar sakal tıraşını yasaklayın

Korona virüs salgın hastalığının kontrol altına alınması ile birlikte normalleşme yoluna giren Türkiye'de bir çağrıda berberler odasından geldi. İstanbul berberler odası Başkanı Akyüz,"Sakal tıraşı salgın bitinceye kadar yasaklansın" dedi.

05 Mayıs 2020 Salı 13:05
Berberler odası seslendi! Salgın bitene kadar sakal tıraşını yasaklayın

Türkiye'de vakaların kontrol altına alınmaya başlaması ve normalleş yoluna girilmesi ile birlikte korona virüs ile mücadele kapsamında uzun süredir kapalı olan ve ekonomik anlamda sıkıntılar yaşayan berberler çağrıda bulundu.

Sürecin uzun olması nedeniyle bir çok vatandaş berber ve kuaför ihtiyacı nedeniyle zorluklar yaşamaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kararları arasında berberlerin ve kuaförlerin de açılacağı kararı yer aldı.

11 Mayıs tarihinde açılacak olan berber ve kuaförlerde , fiyat artışı olup olmayacağı hususu tartışma konusu oldu.

NTV'nin sorularını yanıtlayan İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, berberlerde ve kuaförlerde fiyat artışı olmayacağının altını çizdi.

Akyüz, ''Salgın bitene kadar sakal tıraşının yasaklanmasını talep ediyorum'' dedi.

Son Güncelleme: 05.05.2020 13:50
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Istanbul Berberler OdasıBerberler Ne Zaman Açılıyor
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