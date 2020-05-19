Berberleri denetleyen sağlık personeli korona çıktı, 50 berber karantinaya alındı

Koronavirüs salgınında normalleşme süreci kapsamında 11 Mayıs tarihinde berber ve kuaförlerin gerekli şartlar dahilinde açılmasına izin verilmişti. Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık personeli ekipleri ise, açılan berber ve kuaförleri sık sık denetlemeye başladılar.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde de ekipler açılan berberleri denetlerken ekip içinde yer alan bir doktırot-run koronavirüs testininin poizitif çıktığı öğrenildi. Yaşanan bu gelişmeler üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı görevliler tarafıdnan yapılan filyasyon çalışmasında 100 iş yeri bulunan ilçede yenş bir çalışma başlatıldı ve testi pozitif çıkan doktorun 50 kadar berber denetlemesine katıldığı belirlendi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ise söz konusu durum karşısında 50 berber ve çalışanının test yapılarak 14 günlük ev karantinasına alınmasına karar verdi.

Diğer taraftan Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, konuyla ilgili bir açıklama yaparak ilçede iş yerleri geçici olarak kapatılan 50 berber ve kuaföre mağdur olmamaları açısından talep doğrultusunda 1000 TL yardım ödeneği verileceğini bildirdi.

ODA BAŞKANI DA KARANTİNAYA ALINDI!

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca karantinaya alınanlar arasında yer alan Tavşanlı Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Onur Düvenli ise karantina altına alınan berber ve çalışanlara koronavirüs testi yapıldığını ve sonuçlarının beklendiğini söyleyerek, "Salonlarımızı denetlemek için gelen doktorun test sonuçları pozitif çıktığından dolayı ilçemizde denetlenen 50 berber kuaför salonu kapatılıp, salon sahiplerine test yapıldı. Sonuçlar bekliyoruz, 50 iş yeri sahibi arkadaşımız elemanlarıyla birlikte 14 gün evlerinde karantina da kalacak" diye konuştu.