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Berfin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duygu dolu paylaşım

Hatay'da yaşayan Berfin Özek, yüzüne asit dökülerek yakılması ve bununla ilgili olayı gerçekleştiren kişinin 13 yıl hapis cezası almasına karşılık tepki göstererek kendisine destek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek minnettar olduklarını söyledi..

10 Ocak 2020 Cuma 16:26
Berfin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duygu dolu paylaşım

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Berfin Özek'in yüzüne asit döken ve genç kızın sağ gözünü kaybetmesine ve yüzünün büyük bir bölümünün yanmasına neden olan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'e mahkeme 13 yıl hapis cezası vermişti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, mahkemenin verdiği bu karar tepki göstermiş Casim Ozan Çeltik'e kanuna göre en yüksek oranda verilen 13 yıl cezayı yetersiz bulduğunu açıklamıştı. Erdoğan konuşmasında, "Kendi kızının başına gelmiş olsa, kanunlara mı bakacaksın? Bu kanunların sayfaları arasındaki maddelere değil, vicdanınızın sesine kulak verin. Yoksa böyle bir hak olur mu, böyle bir adalet olur mu, buna mı bakacaksın? Onun için buradan ben tüm yargı dünyasına da sesleniyorum; bu kanunların sayfaları arasındaki maddelere değil, vicdanınızın sesine lütfen kulak verin. Adaletin tecellisini hakta hukukta arayın. Her zaman söylüyorum; benim yolum kanun yolu değil, hukuk yoludur. Hukuk eşittir, kanun değildir. Bir defa bunu iyi anlamamız lazım." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini kızı gibi görmesinin ve karara verdiği tepkisinin kendisini umutlandığını ve adaletin mutlaka yerini bulacağına inandığını söyleyen Berfin Özek ise, "Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Bu kararı beni çok duygulandı. Öncelikle beni kızı yerine koyduğu için, savcılara vicdandan bahsettiği için çok teşekkür ederim. Bu söyleminden sonra morallerimiz yükseldi. Morallerimiz düşmüştü. Yargı dünyasının vicdanen karar vermelerini söyledi, bu beni çok mutlu etti. Sosyal medyada da kampanyalar başlatıldı. Sokağa çıkma endişelerim hala devam ediyor. Bir nebze de olsa rahatladık. Eski halime hiçbir şekilde dönemeyeceğim. Gözlerim belki görmeyecek. Tabii daha yüksek ceza almasını istiyorum. Her şeyin daha güzel olacağını umuyoruz. Adaletin sağlanacağına eminiz." diye konuştu.

Berfin'in anne ve babasıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarının kendilerini çok mutlu ettiğini ve temiz toplumun içerisinde adaletin yerini bulacağına çok fazla inandıklarını vurgulayarak, "Bu süreçte eminim ki kızım da iyi olacak. İlk başta çıkmaz bir sokağa girmiştik, 'ne yaparız, ne ederiz?' diye. Bize sahip çıkan herkese teşekkür ederiz." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanBerfin özek
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