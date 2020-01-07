Berfin'e asitle saldıran şahıs müebbetle yargılanırken 13 yıl 6 ay ceza aldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından yüzüne asit dökülerek sağ gözünü kaybeden ve yüzünün büyük bir kısmıyla vücudunun bazı yerleri asit yüzünden yanan Berfin Özek, sanıktan şikayetçi olarak "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle sanığa dava açmıştı.

İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya, sanık Ozan Çeltik, tutuklu bulunduğu Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken mağdure Berfin Özek, annesi Zeynep, babası Yaşar ve ağabeyi Barış Özek, tarafların avukatları ile bazı kadın platformu temsilcileri de duruşmada hazır bulundular.

19 yaşındaki Berfin Özek, sanıktan şikayetçi olduğunu ve en ağır ceza ile cezalandırılmasını istediğini belirterek, "Bizim çektiğimiz acıları çekmesini istiyorum. Hiç mi düşünmedin nasıl can çekişeceğimi, hiç mi düşünmedin Ne kadar merhametsiz ve vicdansızsın sen" diye konuştu. Özek'in avukatı ise savunmasında Berfin'in yüzünün yanı sıra asidin göğüs kısmınada gelerek süt bezlerine de zarar verdiğini beyan etmesi üzerine sanık Ozan Çeltik'in avukatı yaşanan olayın yüreği sızlatan ve kahreden bir durum olduğunu dile getirerek müvekkilinin tahliyesini talep etti.

İskenderun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti de her iki tarafın savunmalarını dinledikten sonra, sanığın "kasten yaralama suçundan" 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Mahkeme çıkışında gözyaşlarına hakim olamayan Berfin Özek yaptığı açıklamada verilen cezanın çektiği acıların karşılığı olmadığını ve karara itiraz edeceklerini belirtti. Özek, açıklamasında, "Beklediğimiz bir karar değil. Çektiğimiz acıların karşılığı bu değil. Sanığın cezaevinde çıkma ihmali var. Biz bu korkuyla nasıl yaşayacağız? Hukuki mücadelemize devam edeceğiz. En ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum" diye konuştu.