Berkin Elvan, Jandarma raporuna göre kusurlu bulundu

2013 yılında başlayan Gezi Parkı eylemlerinde 16 Haziran günü Okmeydanı'nda çıkan olayda başına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün hastanede yaşam savaşı verdikten sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada mahkeme sanığın kusur oranının tespit edilmesi için İzmir Foça Jandarma Genel Komutanlığı'na bilirkişi raporu hazırlanması talimatı gönderdi.

Jandara Komutanlığının 24 Ocak 2020 tarihli, mahkemeye sunduğu ek 4 sayfalık yeni bilirkişi raporunda ise, gösterici grubun Mahmut Şevketpaşa Mahallesi'nin ara sokaklarında toplandığı polislere taş, havai fişek, molotof kokteyli ve el yapımı parça tesirli el bombası ve bilye ile saldırıda bulunduklarını belirtildi.

Raporda, söz konusu yolun barikatla daha önceden trafiğe kapatıldığı, göstericilerin çevreye ve iş yerlerine oldukça fazla zarar verdiği, kolluk kuvvetlerinin de gösterici grubun eylemlerini sona erdirmek maksatlı göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettikleri kaydedildi. Bilirkişiler tarafından hazırlanan raporda ayrıca kolluk kuvvetlerinin göstericilere karşı yapmış oldukları gaz tüfekli müdahalenin de yasal mevzuata uygun olduğu belirtildi.

Öldürücü silahlar kategorisinde bulunmayan gaz fişeklerinin namlu ağzını terk ettikten sonra namludan çıkış hızının 75 m/sn olduğu belirtilen raporda gerçekleşen olayın istem dışı meydana gelmiş olabileceği anlatılarak, kolu dirseğinden beyaz sargılı sanık polisin olayın meydana gelmesinde asli kusurlu olduğu kaydedildi.

4 sayfalık raporun büyük kısmında sanığın kusurunun tespitine yönelik incelemeler yerine Berkin Elvan’ın eylemci grupla hareket edip etmediği, hastanede üzerinden çıktığı iddia edilen torpillerden bahsedildi ve izlenen görüntülerde görüntülerin net olmadığından dolayı tespit edemediklerini belirten bilirkişiler, Berkin Elvan’ın ‘yasadışı eylemlerde bulunan gösterici grubun olduğu alanda bulunarak kendi güvenliği ile ilgili gerekli özeni göstermediği için’ tali kusurlu olduğu öne sürüldü.

Gezi Parkı eylemlerinde barışçıl gösteri yapmayan grubun bulunduğu alanda yaralanan ve cebinden 11 adet torpil çıktığı iddia edilen Elvan’ın gösterici grupla hareket ettiğinin göstergesi olduğu öne sürüldü ve bu nedenlerden ötürü, Berkin Elvan’ın gösterici grubun olduğu alanda bulunarak kendi güvenliğiyle ilgili gerekli özeni göstermediği için hayatını kendi kusuru nedeniyle kaybettiği kaydedildi.