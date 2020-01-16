Berratine karar verilen eski Korgeneral Metin İyidil tutuklandı!

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muharebe Eğitim Destek eski Komutanı olarak görev alan eski Korgeneral Metin İyidil, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçundan hakkında soruşturma başlatımış ve çıklarıldığı mahkemede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi ise İyidil'in beraatına karar verilerek tahliye edilmesi kararını vermesi üzerine savcılık karara itiraz dilekçesi yolladı. Değerlendirilen itiraz dilekçesi, sonrası Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21’ince Ceza Dairesi, isnat edilen edilen suç ve kaçma şüphesi göz önünde bulundurulması gerekçe gösterilerek İyidil hakkında tekrar tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Eski Korgeneral metin İyidil, dün akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından Ankara’da gözaltına alındıktan sonra emniyete getirilerek burada sorguya alındı. İşlemleri tamamlanan İyidil, yoğun güvenlik önlemleri altında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne sevk edildi. İyidil, 21’inci Ceza Dairesi tarafından tutuklandı.

Diğer taraftan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’in oğlunun ve gelinin eski Korgeneral Metin İyidil ile birlikte gözaltına alındığı öğrenildi.

Eski EDOK Muharebe ve Muharebe Eğitim ve Destek Komutanı olan Korgeneral Metin İyidil, TFF Başkanı Nihat Özdemir’in de kayınbiraderi oluyor.

