Beşiktaş’ta çimde kahvaltı yaparken serseri kurşunla yaralandı!

İstanbul Beşiktaş'ta sabah saat 06.00 sıralarında ilginç bir olay yaşandı. İlçeye bağlı Balmumcu Mahallesi E-5 Karayolu kenarında buluna çimenlikte meydana gelen olayda çimenlikte oturup kahvaltı yaparken nerden ve kimin tarafından atıldığı bilinmeye serseri bir kurşuna hedef oldu.

Çimenlikte kahvaltı yaptığını ve birden ayağından vurulduğunu öne sürerek polisi arayan Bekir Yılmaz, kimliği belirsiz kişi ya da kişilercela vurulduğu belirtti ve polisten yardım istedi. Aldıkalrı ihbar üzerine ise polis ve sağlık ekipleri belirtilen adrese gitti.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise bacağından vurulan Bekir Yılmaz'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Yaralanan Yılmaz, verdiği ilk ifadede kurşunun nereden geldiğini bilmediğini söylerken, polis ekipleri önce çevrede delil araması yaptı daha sonra da şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alının Bekir Yılmaz'ın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.