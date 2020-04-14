İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98550
ALTIN
378.526
DOLAR
6.8181
STERLİN
8.6069
EURO
7.4772

Beşiktaş’ta çimde kahvaltı yaparken serseri kurşunla yaralandı!

Beşiktaş'ta yol kenarında bulunan çimenlik alanda kahvaltı yapan bir kişi serseri bir kurşunla yaralandı. Kim tarafından vurulduğunu bilmeyen şahıs polisi arayarak yardım istedi.

14 Nisan 2020 Salı 11:23
Beşiktaş’ta çimde kahvaltı yaparken serseri kurşunla yaralandı!

İstanbul Beşiktaş'ta sabah saat 06.00 sıralarında ilginç bir olay yaşandı. İlçeye bağlı Balmumcu Mahallesi E-5 Karayolu kenarında buluna çimenlikte meydana gelen olayda çimenlikte oturup kahvaltı yaparken nerden ve kimin tarafından atıldığı bilinmeye serseri bir kurşuna hedef oldu.

Çimde kahvaltı yaparken serseri kurşunla yaralandı

Çimenlikte kahvaltı yaptığını ve birden ayağından vurulduğunu öne sürerek polisi arayan Bekir Yılmaz, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla vurulduğu belirtti ve polisten yardım istedi. Aldıkalrı ihbar üzerine ise polis ve sağlık ekipleri belirtilen adrese gitti.

Çimde kahvaltı yaparken serseri kurşunla yaralandı

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise bacağından vurulan Bekir Yılmaz'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Yaralanan Yılmaz, verdiği ilk ifadede kurşunun nereden geldiğini bilmediğini söylerken, polis ekipleri önce çevrede delil araması yaptı daha sonra da şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alının Bekir Yılmaz'ın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. 

Anahtar Kelimeler:
IstanbulBeşiktaşSilahVurulmaçimenlikKahvaltı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnfaz yasası resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
İnfaz yasası resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Hindistan halkından sokağa çıkma yasağına protesto geldi
Hindistan halkından sokağa çıkma yasağına protesto geldi
Düzce'de feci kaza! motosiklet ile otomobil çarpıştı
Düzce'de feci kaza! motosiklet ile otomobil çarpıştı
Korkulan oldu! Zoom kullananların bilgileri satışta
Korkulan oldu! Zoom kullananların bilgileri satışta
Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar geldi! " Yayılma hızı kontrol altına alındı"
Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar geldi! " Yayılma hızı kontrol altına alındı"
Alaattin Çakıcı'ya tahliye yolu mu açıldı? Alaattin Çakıcı kimdir? Alaattin Çakıcı'nın suçu ne?
Alaattin Çakıcı'ya tahliye yolu mu açıldı? Alaattin Çakıcı kimdir? Alaattin Çakıcı'nın suçu ne?

Popüler Haberler

Ramazanda oruç tutulacak mı? En çok sorulan soruya diyanetten cevap!
Banka çalışma saatlerinde değişiklik! Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kaçta kapanır? İşte yeni banka çalışma saatleri
İdari izin kimleri kapsıyor? Kimler idari izinden faydalanabilir? Hangi hastalık ve durumda idari izin kullanılır?
Fındık fiyatları ne kadar? 15 Nisan Çarşamba il il güncel fındık fiyatları
Berat ne demek, kelime anlamı nedir? Berat Kandili gecesinde neler yapılır, hangi ibadetler yapılmalı?
Af yasası meclisten geçti mi? Ceza indirimi ve infaz yasasında son durum ne? Mahkumlar ne zaman tahliye olacaklar?
Vakıfbank 6 ay geri ödemesiz kredi ertelemeli kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Vakıfbank online 6 ay ertelemeli kredi başvuru ekranı
TRT Yetenek Sende yarışması formatı ne? Yetenek Sende yarışması ne zaman başlıyor?
Bankalar saat kaçta açılıyor? 2020 koronavirüs tedbiri Banka açılış ve kapanış saatleri
Seda Akgül Söylemezsem Olmaz’da neden yok, ayrıldı mı? Seda Akgül neden ayrıldı?
Kuruluş Osman bu akşam yayınlanacak mı? 8 Nisan ATV yayın akışı Kuruluş Osman yeni bölüm bugün var mı?
Survivor Araba ödülü markası ve modeli 2020 ne?
Transkript nedir, nereden alınır? E Devlet’ten Transkript alınabiliyor mu?
10 Bin tl kredi sonucu belli olanlara neden 3 Bin Lira ödeniyor? 6 Ay 10 bin tl kredi kullanımı nasıl olacak?
Gelir belgesiz kefilsiz 10.000 TL bireysel ihtiyaç kredisi veren bankalar
Ziraat bankası 25 Bin TL taşıt kredisi faizi ve geri ödeme planı
Dark web nedir? Yüz binlerce Zoom hesabı satıldı! dark web'de satıldı!
Adalet Bakanlığı 2020 icra katibi alımı başvuru şartları ve personel alımı ilan tarihi
EBA giriş şifresi nereden, nasıl alınır? EBA öğrenci girişi işlemleri
Kredi çekemiyorum sicilim bozuk diyenlere müjde! BBDK'dan bankalara talimat! Kredi öekme şartları kolaylaşıyor
Survivor 46.Bölüm fragmanı 15 Nisan Çarşamba 2020

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.