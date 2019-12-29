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Beton tavanı delen hırsızlar kuyumcudan 18 kilo altın çaldılar

Antalya'da bir kuyumcunun alt katındaki bilardo salonunun tavanını delen hırsızlar kuyumcu dükkanına tırmanarak kasadaki 18 kilo altını çaldılar.

29 Aralık 2019 Pazar 14:04
Beton tavanı delen hırsızlar kuyumcudan 18 kilo altın çaldılar

Antalya merkeze bağlı Manavgat ilçesinde akıl almaz bir hırsızlık yaşandı. İlçede bulunan bir kuyumcu dükkanı alt katında bulunan iş yerinin tavanını delinerek içeri girilmesi sonucu soyuldu.

Kuyumcu dükkanının sahibi Ramazan Arıkan, bu sabah iş yerini açtığında kasada buluna  yaklaşık 18 kilo değerindeki altınların yerinde olmadığını fark etti ve hemen polisi aradı. Arıkan'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak bir inceleme başlattı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin ilk belirlemelere göre ise kuyumcu dükkanının altındaki bilardo salonuna giren soyguncular iş yerinin beton tavanı delerek üst kata çıktılar. Burada kasaya ulaşan hırsızlar kasayı da açarak içerisindeki 9 kilo 22 ayar ve 9 kilo 14 ayar altını aldılar.  


Soygundan sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karışan hırsızlar için polis soruşturma başlatırken soyguncuların kimliğinin belirlenmesi için kamera kayıtları incelemeye alındı.


 

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AntalyaManavgatKuyumcu SoygunuBeton Tavan
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