Beykoz'da cinayet! İki çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Beykoz ilçesinin Çamlıbahçe Mahallesinde dün akşam saatlerinde silahlı bir kavga meydana geldi. İddialara göre Gül K., eşi Yılmaz K.’ya Şehmuz U. Tarafından rahatsız edildiğini söylemesinin ardından çift ve birkaç yakını Şehmuz K.’nın evini bastı. Şehmuz K. ise silahla dışarı çıkarak etrafa ateş etmeye başladı.

Mermilerden biri vücuduna isabet eden iki çocuk annesi Gül K., ağır yaralanarak Beykoz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç kadın tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrasında Şehmuz U. olay yerinden kaçtı. Cinayet zanlısı Şehmuz U. yapılan çalışma sonrasında yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlı, ifadesinde Gül K. ile 3-4 yıldır ilişki yaşadıklarını, akşam saatlerinde Gül K.’nın eşi ve yakınlarıyla birlikte evini bastıklarını ve bu sırada arbede yaşandığını söyledi. Şehmuz U. ifadesinin alınmasının ardından Beykoz Adliyesine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 19:53