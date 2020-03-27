Beylikdüzü'nde maske kavgası kanlı bitti

İstanbul Beylikdüzü’nde maske ticareti yapan bir çıkan kavgada silahlar ortaya çıktı. İş yeri içinde çıkan kavga sonrası ise biri kadın olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda taraflar arasında önce maske alışverişi yüzünden bir tartışma çıktı. Tartışma.nın büyüyerek kavgaya döönüşemsi üzerine silahlar çekildi.

İşyerinin içerisinde meydana gelen olayda birisi kadın toplam 4 kişi yaralanırken silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Belirtilen adrese kısa bir süre sonra gelen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafları ayırırken olay yerine 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdikten sonra ambulanslara alarak hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis ekiplerinin olay yrinde yaptıkları inceleme sonucunda çok sayıda mermi kovanın bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.