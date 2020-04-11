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Beyoğlu'nda alkollü şahıs polislere ateş açtı! 2 polis yaralandı

Beyoğlu'nda görevli polis memurları alkollü olduğu belirlenen bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Olayda iki polis yaralandı.

11 Nisan 2020 Cumartesi 22:54
Beyoğlu'nda alkollü şahıs polislere ateş açtı! 2 polis yaralandı

İstanbul Beyoğlu'nda akşam saat 21.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde na geldi. Alkollü bir şahsın yol üzerinde bulunan benzinliğin marketinde taşkınlık çıkarması üzerine devriye görevinde olan polisler olaya müdahale ettileri.

Polis ekipleri benziliğin marketine girerek şahsı etkisiz hale getirmeye çalıştı. yaşanan arbedede yere düşen polisin silahını alan saldırgan rast gele atrafa ateş etmeye başladı. Olay sırasında iki polis yaralanırken, takviye olarakl gelen diğer ekiplerde saldırgana karşılık vererek etkisiz hale getirildi.

Beyoğlu'nda alkollü şahıs polislere ateş açtı! 2 polis yaralandı

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaralı polisleri hastaneye kaldırıken, hafif yaralanan saldırganda yakalanarak polis kontrolünde hastaneye götürüldü. Saldırganın üzerinden kimlik ve telefon çıkmadığı öğrenildi. 

Özel harekat ekiplerinin aralarında bulunduğu çok sayıda polis olayın yaşandığı petrol istasyonunun içine şerit çekerek çalışma başlattı.

Çevredeki hastanelere sevk yapılan ve tedavi altına alınan polis memurları ile saldırganın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirilirken saldırganın üzerinden çıkan M.S. ismi olan kimliğin sahte çıktığı bildirildi.


 

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IstanbulSilahlı SaldırıBeyoğluPolis
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