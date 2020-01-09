Beyoğlu'nda yine bir bina çöktü! Bugün yıkılan 5 katlı bina korkuttu

İstanbul Beyoğlu’nda buluna Firuzağa Mahallesi’nde geçtiğimiz gün iki katlı binanın üst katındaki duvarın yıkılmasından sonra bugün de 5 katlı bir bina çöktü.

Bugün saat 10.00 sıralarında Asmalı Mescit Caddesi’nde tadilat yapılan 5 katlı bir binanın çökmesi korku yarattı. Büyük bir gürültüyle meydana gelen olayda binanın ön cephesi yıkıldı.

Çevrede bulunanların panik yaşanmasına neden olan olay sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de göçük altında kalan varmı diye bir çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmaları sonrasında herhangi bir can kaybı veya yaralı olmadığı anlaşılırken olay yerindeki incelemeleri devam ettiği bildirildi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise olaydan sonra bir açıklama yaparak ekiplerin çalışmaları sonrası herhangi bir ölü ve yaralıya rastlanmadığı söyleyerek, "Bina raporlu bir bina. Yıkılma tehlikesi kararı ile mühürlenmiş bir bina. Buna rağmen köpekle, termal cihazlar ve ileri dinleme ile canlı olup olmadığı araştırılıyor. Ermeni Karagözyan Vakfı’na ait bir bina ile 9. Ayda karar alındı sahibine bilgi verildi. Yan tarafta bir inşaat çalışması sürüyor. Yıkımın ona değil hava şartlarına bağlı olduğu tahmin ediliyor. Yıkım kararı aldığımız binalar var. Burada vatandaşımız bu tür binalardan uzak duracak." diye konuştu.