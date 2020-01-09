İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
116886
ALTIN
293.443
DOLAR
5.8772
STERLİN
7.6611
EURO
6.5289

Beyoğlu'nda yine bir bina çöktü! Bugün yıkılan 5 katlı bina korkuttu

Beyoğlu Asmalımescid'te tadilat yapılan 5 katlı bir binada çökme meydana geldi. Büyük bir gürültüyle meydana gelen çökme anı korkuttu.

09 Ocak 2020 Perşembe 13:46
Beyoğlu'nda yine bir bina çöktü! Bugün yıkılan 5 katlı bina korkuttu

İstanbul Beyoğlu’nda buluna Firuzağa Mahallesi’nde geçtiğimiz gün iki katlı binanın üst katındaki duvarın yıkılmasından sonra bugün de 5 katlı bir bina çöktü.

Bugün saat 10.00 sıralarında Asmalı Mescit Caddesi’nde tadilat yapılan 5 katlı bir binanın çökmesi korku yarattı. Büyük bir gürültüyle meydana gelen olayda binanın ön cephesi yıkıldı.

Beyoğlu'nda yine bir bina çöktü! Bugün yıkılan 5 katlı bina korkuttu

Çevrede bulunanların panik yaşanmasına neden olan olay sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de göçük altında kalan varmı diye bir çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmaları sonrasında herhangi bir can kaybı veya yaralı olmadığı anlaşılırken olay yerindeki incelemeleri devam ettiği bildirildi.

Beyoğlu'nda yine bir bina çöktü! Bugün yıkılan 5 katlı bina korkuttu

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise olaydan sonra bir açıklama yaparak ekiplerin çalışmaları sonrası herhangi bir ölü ve yaralıya rastlanmadığı söyleyerek, "Bina raporlu bir bina. Yıkılma tehlikesi kararı ile mühürlenmiş bir bina. Buna rağmen köpekle, termal cihazlar ve ileri dinleme ile canlı olup olmadığı araştırılıyor. Ermeni Karagözyan Vakfı’na ait bir bina ile 9. Ayda karar alındı sahibine bilgi verildi. Yan tarafta bir inşaat çalışması sürüyor. Yıkımın ona değil hava şartlarına bağlı olduğu tahmin ediliyor. Yıkım kararı aldığımız binalar var. Burada vatandaşımız bu tür binalardan uzak duracak." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
BeyoğluAsmalımescidMetruk Bina
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Hac kura sonuçları nasıl öğrenilir?
Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Hac kura sonuçları nasıl öğrenilir?
Hac kuraları çekilişi başladı! Diyanet TV frekans ayarları nedir? Diyanet TV nasıl izlenir?
Hac kuraları çekilişi başladı! Diyanet TV frekans ayarları nedir? Diyanet TV nasıl izlenir?
2020 PMYO kadın erkek 2500 polis alımı başvuru tarihi ve kontenjan dağılımı belli oldu
2020 PMYO kadın erkek 2500 polis alımı başvuru tarihi ve kontenjan dağılımı belli oldu
İBB'den öğrencileri sevindiren haber! 15 bin öğrenciye daha burs verilecek.
İBB'den öğrencileri sevindiren haber! 15 bin öğrenciye daha burs verilecek.
Filiz Tekin'in organlarından birini alan üçüncü hasta da hayatını kaybetti
Filiz Tekin'in organlarından birini alan üçüncü hasta da hayatını kaybetti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sıcak bölgeye gidiyor!Çavuşoğlu yarın Irak'a gideceğini açıkladı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sıcak bölgeye gidiyor!Çavuşoğlu yarın Irak'a gideceğini açıkladı

Popüler Haberler

2020 Yılı Mübarek Cuma Mesajları 10 Ocak Cuma - En Güzel Resimli Cuma Mesajları
Diyanet 10 Ocak Cuma Türkiye Geneli cuma hutbesi yayınlandı
Emeklilik dilekçesi nasıl yazılır? Emeklilik için dilekçe nereye verilir? Emekli Dilekçe örneği
Cuma Namazı Saat Kaçta Kılınacak? 10 Ocak Cuma İstanbul, Ankara, İzmir İl il Cuma Namazı Saatleri ve 10 Ocak Cuma Hutbesi Diyanet Türkiye Geneli
Cuma mesajları 10 Ocak Cuma yeni SMS ve resimli Cuma mesajları
Cuma mesajları kısa SMS ve resimli Cuma Mesajları 10 Ocak Cuma
En güzel ve en yeni cuma mesajları, 10 Ocak 2019 resimli cuma mesajları, kısa smsleri
Dualı cuma mesajları 10 Ocak Cuma Whatsapp resimli cuma hadisleri
Cuma Günü'ne Özel 2019 Yılı Mübarek Cuma Mesajları 10 Ocak Cuma
Cuma Mesajları Yeni ve Güzel Resimli ve SMS 10 Ocak Cuma 2019
Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2020 hac kura çekiliş tarihleri için Diyanet'ten açıklama bekleniyor!
Yemin Cavidan diziden ayrılacak mı, öldü mü? Gül Arcan Yemin dizisinden ayrılacak mı?
0.79 faizli konut kredisi hesaplaması örneği! Ne kadar konut kredisi çekersek ne kadar öderiz?
2020 Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başlıyor-İlkatama.meb.gov.tr sayfası üzerinden ön başvurular başlıyor!
Bella Thorne, jartiyerli yılbaşı gecesi paylaşımı
Yanlış hesaba yatırılan para nasıl geri alınır? Karşı taraf parayı geri vermezse ne olur?
Zümrüdüanka dizisi ne zaman başlıyor? Tarih netleşti!
Tolga Sarıtaş Çukur dizisinde oynayacak mı? Tolga Sarıtaş'ın menajerinden Çukur dizisi açıklaması!
Şampiyon Elisa kimdir? Gerçek adı nedir? Gizam Karaca hakkında bilgiler
Kredi kartı harcama itirazı ne kadar sürer, kaç günde sonuçlanır?
TV8 Survivor 2020 yayın tarihi açıklandı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.