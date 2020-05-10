Beypazarı'nda sosyal mesafe kurallarına uyularak sebze üretimine tam gaz devam

Beypazarı Bostancılar Odası Başkanı Ahmet Gencer, Beypazarı'nda sosyal mesafe kurallarına uyularak sebze üretimine tam gaz devam edildiğini açıkladı. Gencer; havuç, ıspanak, yeşil soğan, aysberg marul ve marul üretiminde ülke çapında ilk sırada olduklarını duyurdu.

Beypazarı'nda sosyal mesafe kurallarına uyularak sebze üretimine tam gaz devam
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Beypazarı Bostancılar Odası Başkanı Ahmet Gencer, coronavirüs nedeniyle ilçedeki sebze üretiminin sürdüğünü açıkladı. Gencer; havuç, marul, yeşil soğan, pırasa ve ıspanak üretiminin sürdüğünü dile getirerek üretim sırasında Bilim Kurulu’nun açıkladığı sosyal mesafe kuralların dikkate alındığını belirtti.

Ramazan nedeiyle işçilerin sahurdan sonra yola çıkıp tarlada sebze kesimi yaptığını aktaran Gencer; bu zorlu günlerde vatandaşların sebze sorunu yaşamaması için büyük bir çaba sarf edildiğini kaydetti.

‘’Bu ürünlerde ülke genelinde ilk sıradayız.’’

Gencer, Beypazarı’nın 21 bin dekar üzerinde yıllık 126 bin ton havuç, 12 bin dekar üzerinde 30 bin ton ıspanak, 12 bin dekar üzerinde 30 bin ton yeşil soğan, 13 bin dekar üzerinde 41 bin 600 ton aysberg marul ve 7 bin dekar üzerindeyse 21 bin ton marul üretildiğini aktararak bu ürünler bazında ülke çapında Beypazarı’nın ilk sıralarda olduğunu açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 22:42

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