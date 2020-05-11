Bez maskelerle ilgili belirlenen standartlar TSE tarafından açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamada normalleşmeye yönelik alınmış olana kararlara istinaden kararların '10 Mart öncesine dönüş' olarak algılanmaması gerektiğini vurgulayarak maske kullanımı, fiziki mesafe ve hijyen kurallarına vatandaşların daha fazla dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan konuşmasında ayrıca "Maske satışlarını normalleşme adımları çerçevesinde 1 lira üst sınırda serbest bıraktık. Yıkanabilir bez maske içinde bir üst fiyat tespit edilerek satışına izin verilecek" demesinin ardından belirlenen standartlar, Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) internet sitesinde yayınlandı.

Belirlenen standartlarla koronavirüsüne karşı korumada, kullanılan hijyenik bez maskelerin sahip olması gereken özellikler belirlenirken maskenin özelliklerinden üretimine, tasarımınından temizleme ve yıkamasına kadar bağlantı tüm durumlarının aşamaları ilk kez ortaya konuldu.

TSE'nin internet sitesinde maske standartlarının yayımlanmasının hemen ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Tasarımından üretimine, filtrasyon ekinliğinden kullanım sonrası imhasına kadar, tüm aşamalarını belirlediğimiz "Bez Maske Standartları" yayımlandı. TSE'nin hazırladığı standartlara uygun bez maskeler, günlük yaşamımızdaki kullan-at maskelerin alternatifi olacak" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın virüse karşı korumada, kullanılan hijyenik maskelerin sahip olması gereken özelliklerinin duyurduğu kriterlerler eklenerek market. AVM gibi yoğun, kapalı alanları ziyaret ederken veya toplu taşıma araçlarını kullanırken takılma zorunluluğu bulunan bez maskeye böylelikle TSE tarafından onay standardı getiirlmiş oldu.

ÜRETİM STANDARDI NASIL OLACAK?

Henüz semptom geliştirmemiş veya belirtisiz kalan enfekte kişilerden solunum damlacıklarının atılımını en aza indirerek virüsün yayılmasını azaltmak için kullanılan maskeler standarda göre, küçük, orta ve büyük boy olmak üzere üç şekilde sınıflandırıldı. Standartta maskenin hangi kumaşlardan üretilmesi gerektiği de yer aldı. Buna göre; maske kumaşları sentetik veya doğal liflerden geliştirilecek, dokuma, örme, triko ya da dokusuz tekstil yöntemiyle üretilebilecek. Maskenin sahip olması gereken özelliklerde şöyle sıralandı:Bileşenlerinde yırtılma, bağlantı noktalarının ayrılma bulunmamalı, nefes alabilir olmalı, uygun şekilde takılabilir ve rahat giyinilebilir şekilde tasarlanmalı, tüm bileşenlerin temizliği ve dezenfeksiyonu evde yapılması kolay olmalı, risk taşımayan malzemeler ile üretilmiş olmalı, tahriş veya olumsuz sağlık etkileri bulunmayan kumaşlardan imal edilmeli, kullanılan kumaş dayanıklı olmalı ve ürünün kullanım ömrü süresince bütünlüğünü korumalı, kullanıcıyla temas edebilecek kısımlarında kullanıcıyı yaralayabilecek keskin kenarları bulunmamalı.

MASKENİN TASARIMI

Yüz maskesi; kullanıcının burun, ağız ve çenesi üzerine sıkı bir şekilde takılabilmesini ve maskenin yan taraflarının yüze tam oturacak. Ayrıca maskeler, buğu önleyici özelliği olan veya olmayan yüz koruması veya burun köprüsü gibi ilave özelliklerin yanı sıra farklı şekillerde ve yapılarda tasarlanacak. Standartla, bez maskelerin performansı üç gösterge üzerinden ölçüldü ve göstergeler filtrasyon verimliliği, solununabilirlik ve mikrobiyal yük olarak belirlendi. Bez maske standardında verimlilik oranı en az yüzde 90 ve üzeri olarak açıklandı.

TEMİZLEME VE KURUTMA

TSE'nin hazırladığı standart çerçevesinde maskenin minimum kaç kez yıkanması gerektiği belirlenirken kolayca takılıp çıkarılabilecek şekilde tasarlanmış olan maskeler; takılma sırasında aşırı sıkma ve rahatsızlığı önlemek için yerinde tutacak kadar güçlü olarak belirlendi. Standarda göre; maske, performansını koruyacak şekilde en az 5 yıkama ve kurutma döngüsüne dayanabilecek.

MASKEYİ NASIL KULLANMALI?

Maskeyi takmak ve çıkarmak için belirlenen standartlara göre; maskeyi takarken ve çıkarırken bulaşmayı önlemek için önce koruyucu eldivenler çıkarılmalı, eller sabun ve suyla yıkanmalı veya dezenfektan ile ovalanmalı. Ardından da maskenin önüne dokunmadan maske çıkarılmalı. Kullanılmaz hale gelen maskeler prosedüre göre; lastik bir torba ile donatılmış bir kapta atılmalı.

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