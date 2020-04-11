Bilecik belediyesinden olaylı twitter gecesi sonrası açıklama geldi

İçişleri bakanlığı korona virüs ile mücadele kapsamında özellike hafta sonu gezmelerinin önüne geçebilmek için dün gece saat 00.00'dan itibaren 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı kararının alındığı duyurmasıyla birlikte büyükşehirlerdeki vatandaşlar marketlere , fırınlara akın etti ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

Bu esnada sanal alemde Bilecik'in de büyükşehir olduğunu sanarak bilecik'teki vatandaşların sokaklara akın ettikleri yönündeki haberler geldi ve bu konu twitter'da gündem oldu.Bu konuyla ilgili Bilecik belediyesinden açıklama geldi.

Bilecik Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada '' ifadelerine yer verildi.