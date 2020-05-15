Bilecik'te iftara dakikalar kala çıkan tartışmada silahlar patladı!

Bilecik’te iftara dakikalar kala iki araç sürücüsü sözlü tartışmaya başladı. Devam eden tartışmada ise silahlar patladı. Alınan son bilgilere göre Bilecik merkez Ertuğrul Gazi Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde iki araç şoförü tartışmaya başladı.

Zeki E. İsimli şoför tartışmalar üzerine ruhsatlı silahını çıkararak diğer araç sürücüsü Atakan G.’nin bacağına bir el ateş etti. Şans eseri kurşunun isabet etmediği Atakan G. “ikinci defa sıkmaya çalıştı ama silah tutukluk yaptı” dedi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edilirken kavgaya karışan Atakan G.’nin akrabaları gözaltına alındı. Kavgaya karışan 2 araç sahibi Bilecik Devlet Hastanesinde sağlık kontrolüne girdikten sonra ifade vermek üzere Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

İftara 15 dakika kala gerçekleşen olayda merkezde yaşanan silahlı kavgada kimsenin yaralanmaması ise Bilecik halkına derin bir nefes aldırdı.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 23:33