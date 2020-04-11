Bilim Kurulu profesöründen dün akşam dışarıda olanlar için önemli uyarı!

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 31 ilde uygulanması kararlaştırılan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının duyurulmasının hemen ardından alışveriş yapmak için sokaklara çıkarak sosyal mesafe ve maske takma kuralını hiçe sayan vatandaşların görüntüleri oldukça fazla tedirgin etmişti.

Sağlık Bilimleri Kurulu üyesi olan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Başkanı Prof. Dr., ise dün akşam sokağa dökülen vatandaşlar için sosyal medya hesabından önemli uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Kara, paylaşımında sokağa çıkma yasağı öncesinde dışarıya çıkarak sosyal mesafe kuralını ihlal eden vatandaşlar için, uyarısını "Dün akşam dışarıya çıktıysak lütfen 14 gün evde izole kalalım, bir metreye dikkat edelim, ortak alanlarda ev içinde de maske takalım" ifadelerini kullanarak anlattı.

Bilim Kurulu üyesi Kara, payşamının devamında, "Bebeğine bez almak için, çocuğuna süt almak için ya da ertesi sabah ekmek temin edebileceğinden emin olmadığı için çıktıysak bile, günlerdir evlerinde olan büyüklerimiz için 14 gün evde sosyal mesafeye ve kurallara dikkat edelim. Dün akşam keşke dışarı çıkmasaydık, ancak eşimiz, dostumuz, çok farklı nedenlerle dışarı çıktı, bu virüsün yayılımına neden olabilir. Dün akşam dışarı çıktıysak lütfen 14 gün evde izole kalalım, bir metreye dikkat edelim, ortak alanlarda ev içinde de maske takalım" diye konuştu.

