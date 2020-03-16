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Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşan Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs salgını ile ilgili alınan tedbirlerin değerlendirildiği Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, yaptığı açıklamada yeni koronavirüs vakalarının tespit edildiği ve bunlarla ilgili gece bir duyuru yapacağını duyurdu.

16 Mart 2020 Pazartesi 21:18
Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşan Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Koronavirüs Bilim Kurulu' toplantısının hemen ardından basın mensuplarının önüne çıkarak kamuoyuna önemli bilgiler verdi. Bakan koca, toplantısında yeni vakaların oluştuğunu ve bu vakalarla ilgili detaylı bilgilieri gece paylaşacağını açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle henüz bir kayıp vermediğinizi kaydeden Koca, "Ancak bu yaşanmayacağı anlamına gelmez, solunum sıkıntısı yaşayan hastalarımız olduğunu daha önce de söylemiştik" diyerek Bilim Kurulu toplantısında alınan yeni kararlara ilişkin yeni bilgiler paylaştı.

Bakan fahrettin Koca, Ülkemizde laboratuvar sayısının 6'dan 16'ya çıkacağını belirterek, "Devamında bu sayıyı bütün büyükşehirlerde çalışmaya, hızlı sonuç veren antijenden geliştirilmiş olan kiti ise ülkenin bütün illerine vererek burada hızlı sonuç almanın önemli olduğunu bildiğimiz için hızla gerçekleştirmiş olacağız. Test daha çok sayıda şehirde yapılacak, daha çok sayıda şüpheliye vakit kaybı olmadan uygulanacak" dedi. 

Yine Bilim Kurulu kararıyla 6 ülkeye daha uçuşların yasaklandığı bilgisini veren Koca, "İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri ile uçuşlar yasaklanmış olacak, böylece uçuş yasağı uygulanan ülkü sayısı 20'ye çıktı" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Bakan Koca'nın basına yaptığı bazı açıklamalar ise şöyle debam etti:

"Dezenformasyon karşı karşıya olduğumuz ciddi sorun. Bugün yaşadığımız örnek dikkat çekiciydi. Sabah sahte bir belge üretilip yayıldı. Kamuoyuna gizli diye sunuldu. Amacı güven kaybına yol açmaktı.

Tümüyle uydurmaydı. Paniği amaçlayan yalan haberlerle mücadele virüsle mücadelenin bir parçasıdır. Panik duygusaldır, akla uygun değildir. Panik toplumu kaçınacağı riske iter. Sağduyulu olmalıyız, duygulu değil akılla hareket etmeliyiz. Tedbir ve panik birbirinin zıttıdır. Unutmamalıyız bugünler böyle sürüp gitmeyecek. Çok geçmeyecek normal hayatlarımıza döneceğiz.

Koronavirüs'e karşı verdiğimiz mücadele devletin gece gündüz eylem halinde olduğu halkımızın sağduyusuyla verilecek mücadeledir. Dünyanın büyük kısmında tablo salgın tablosudur. Türkiye'deki tablo diğer ülkelerdeki tablo dünya ile özdeş değildir. Pek çok ülke kontrolü kaybetmiş durumda. Artık pozitif tanılardan çok kaybedilen hasta sayıları konuşulmaktır.

Hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz. Riske karşı yapılması gereken yurttaş olarak biliyoruz. Düşmanımızı iyi tanıyoruz, sağlık altyapımız hızlı ve yaygın. Sıkı tedbirlerle bu sorunu aşacağız. Bugün Bilim Kurulu'nda alınan yeni öneriler oldu.

Yeni tanı konan dün için hasta sayımız 12'ydi. Bunlardan 10'u Avrupa ve ABD'den gelmiş kişilerdi. Toplam hasta sayısı 18 oldu. Şu anda pozitif çıkan vakalarımız var. Bu akşam pozitif çıkan günlük rakamı sizlere açıklayacağım. Bu dönemde birtakım haberler devam edecek. Uzun zaman bu süreci sıfır vaka sayısı ile sürdürdük. Şimdi mücadelenin yeni safhasındayız. Bizi riskten koruyacak tedbirlerde ciddiyetimiz daha da arttıralım. Bu mücadele devam edecek.

Yurtdışında olan vatandaşlarımıza 83 milyon adına bir duyuru yapmak istiyorum. Türkiye'ye dönmekte ısrarcı olmayalım. Her şeye rağmen dönen ilk 14 gün gözetimi bilsin. Unutmamalıyız, bugünler böyle sürüp gitmeyecek, çok geçmeden normal hayatlarımıza dönmüş olacağız."

Son Güncelleme: 16.03.2020 22:22
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Sağlık BakanlığıFahrettin KocaSon DurumKoronavirüsüKoronavirüsü TedbirleriYeni Vaka
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