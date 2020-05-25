Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap, ikinci dalga beklentisi için tarih verdi!

Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap, koronavirüs salgını süreci hakkında önemli bilgiler paylaşırken ikinci dalga olma olasılıkları ile ilgili çok net bir açıklamada bulundu.

Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap, ikinci dalga beklentisi için tarih verdi!
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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap, katıldığı bir canlı yayın programında salgının son durumu ve bundan sonraki süreçte izlenecek adımlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Virüsün grip2le çok benzerlik gösterdiğini söyleyen Azap, yaz aylarında bir etki beklenmediğini fakat ikinci dalganın sonbahar aylarında yaşanabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Alpay Azap, havaların soğumasıyla birlikte virüsün daha kolay yayılabilme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ederek, koronavirüsle ilgili herkesin merak ettiği "İkinci dalga olur mu?" sorusuna "Yaz aylarında beklemiyoruz ama sonbahar, kışta 2020 yılının sonlarına doğru bir ikinci dalga olma olasılığı var gerçekten." yanıtını verdi. 

Bilim kurulu üyesi Azap, bu durumun sebebi ile ilgili detaylar vererek konuşmasındai "Havaların soğumasıyla birlikte bu solunum virüsleri tıpkı grip, nezle yapan virüsler gibi, kapalı ortamları severler, iyi havalandırılamayan ortamları severler. Soğuk havayı severler ve ultraviyole ışınlarından da hiç hoşlanmazlar. Dolayısıyla havaların soğumasıyla tam da onların seveceği daha kolay bulaşabileceği insanlar arasında daha kolay dolaşabilecekleri bir ortam oluşmuş oluyor." ifadelerine yer verdi.


Koronavirüs salgının grip salgını ile benzer özellikler taşıdığını söyleyen Prof. Dr. Azap, "Grip nasıl ki kasım, aralık aylarında artış gösterir, ocak şubat gibi çok grip vakası görürüz, sonra havaların ısınmasıyla birlikte grip vakaları azalır, yazın tek tük grip vakasıyla karşılaşırız, bu virüs de aynen onun gibi. Zaten çok benziyor pek çok özelliği grip virüsünü andırıyor. Bu nedenle bu virüste de biz, sonbahar kış aylarında bir ikinci artış bekliyoruz. Ama yaz aylarında ciddi bir artış olması, ikinci dalga olmasını beklemiyoruz." diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2020, 13:24

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