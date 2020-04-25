Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan ürküten vaka sayısı açıklaması

Bilim kurulunun tavsiye ettiği kararlar doğrultusunda korona virüs ile yoğun bir şekilde mücadele eden ülkemizde Bilim kurulu üyelerinden her gün farklı ve dikkat çekici açıklamala gelmeye devam etmektedir.

Son olarak Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alpay Azap, Medyascope'tan Fatih Fıstık'ın koronavirüs salgınına ilişkin sorularını yanıtladı.

Türkiye'de koronavirüs testi negatif çıksa da klinik bulguları Covid-19'a işaret eden hastaların da kayıtlarının tutulduğunu açıklayan Prof. Azap, söz konusu hastalara da koronavirüs vakası şüphesiyle yaklaşıldığını söyledi.

Hastalığın tanısında kullanılan PCR testlerinin çok duyarlı olmadığını hatırlatan Alpay Azap, hastanın öyküsündeki ipuçları ve klinik bulguları göz önünde bulundurarak bu kapsamdaki hastaların tedavisine başlandığını da sözlerine ekledi.

Halk Sağlığı Yönetim Sistemi adındaki elektronik ortamda tüm bu hastaların kayıtlarının tutulduğunu anlatan Azap, kamuoyuyla paylaşılan rakamların sadece PCR testi pozitif çıkmış kişilerden oluştuğunu söyledi.

Azap, şunları söyledi:

"Testi negatif çıkanların da rakamları tutuluyor, hatta onlara tedavi de uygulanıyor. Onlara da Kovid-19'muş gibi yaklaşmamız gerekiyor. Çünkü bu hastalığın tanısında kullandığımız PCR testi çok duyarlı değil, vakaların tümünü yakalayamıyor. Hastalığın kendi özellikleri nedeniyle virüsü saçmayabiliyor, o yüzden test yaptığınızda virüsle karşılaşamayabilirsiniz. Biz, olası klinik bulgularla koronavirüs olarak düşündüğümüz her hastayı koronavirüsmüş gibi ele alıyoruz. Tedavisine, karantinasına başlıyoruz. Halk sağlığı yönetim sistemi dediğimiz bir elektronik ortam var, orada bu sayılar var. Ama kamuoyunda paylaşılan rakamlar, sadece testi pozitif çıkan kişilerden oluşuyor. Olası vakalar bu tabloya eklenebilir, bazı ülkeler sonradan sayı düzeltmesi yaptılar. Ama bunun 10 kat, 20 kat olmasını beklemiyoruz. En fazla bir bu kadar daha vardır, o da en fazla. Bunlar da açıklanabilir Bakanın kararıyla."

ÜLKEMİZ'DE EN SON KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI