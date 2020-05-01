Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk:' vaka artış ve ölüm artış hızı stabilleşti'

Koronavirüs ile mücalede normalleşme için gün sayan ülkemize 30 Nisan koronavirüs verilerinin açıklanmasıyla birlikte umut verici haberler gelmeye başladı.Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk katıldığı televizyon programında Türkiye'nin 30 Nisan koronavirüs tablosunu verilerini değerlendirdi.

"TÜRKİYE VAKALAR DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE DEVAM EDİYOR"

Türkiye'deki verilerin yaklaşık 2-2.5 haftadır düşüş eğiliminde olduğunu belirten Recep Öztürk, "Bu rakamlar daha önceki günlerin rakamlarıyla kıyaslanıyor. Ama yaklaşık bir haftadır ise daha anlamlı düşüşler yaşıyoruz. Günler içinde küçük dalgalanmalar, küçük farklar olsa bile bu düşüşler devam ediyor. Türkiye bir plato çizmeye başladı. Çok sevindirici gelişmelerin başında iyileşen hasta sayılarımızın oranı geliyor. Bu hızla artıyor. Dünya ortalamasına baktığımız zaman yüzde 30'u biraz aşan bir rakam var ve biz bunu hızlı bir şekilde aştık" ifadelerini kullandı.

"İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ VAKA SAYIMIZIN İKİ KATI"

Prof. Dr. Recep Öztürk, hem yoğun bakımda hem de ventilatöre bağlanan hasta sayısında ciddi bir azalmanın olduğunu belirterek, "İyileşme oranlarımızda neredeyse yarı yarıya doğru bir gidiş var. Bu başarının temelinde ekip halinde çok iyi, fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımızın etkisi var. Tabi ilaçların çok önceden temin edilmiş olması bunların algoritmalarının belirlenmiş olması, Türkiye'nin ortak bir sorumlulukla bu tedaviyi belirlemiş olması ve bu tedavilerin gerçekten çok erken veriliyor olması önemli etkenlerden" diye konuştu.

30 NİSAN KORONAVİRÜS VERİLERİ

PLATO NEDİR?

Plato dönemi vaka artış ve ölüm artış hızının duraklamaya girdiği, stabilleşmenin başladığı dönem.