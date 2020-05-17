Bilim Kurulu Üyesi uyardı! Alışveriş kurallarını hatırlattı

Koronavirüs ile mücadele de normalleşmeye yavaş yavaş başladığımız bu süreçte kendini alışverişe atan vatandaşlara önemli uyarılar Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den geldi.

Özlü'nün konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şu şekilde oldu ;

KÜÇÜK İŞLETMELER DAHA GÜVENLİ

"Pandemi döneminde mahallemizdeki marketi, bakkalı, manavı, esnafı yeniden keşfettik. AVM’lere; büyük, kapalı, klimatize mağazalara kıyasla doğal havalandırmanın olduğu, fazla kalabalığın oluşamayacağı küçük işletmelerde kendimizi çok daha güvende hissettik."

"Semt pazarlarına, marketlere, mağazalara girer çıkarken, alışveriş sırasında veya kasada ödeme kuyruğunda tek sıra olarak kalabalıklaşmadan, önümüzdekini 2 metre mesafeden izleyip, acele etmeden, sabırlı beklemeliyiz; maskemiz usulüne uygun şekilde takılı olmalı."

"Sokakta, kaldırımda yürürken diğer kişilerle yakınlaşmamak, sosyal mesafeyi korumak, sabırlı olmak, başkalarına saygı göstermek hem kendimiz hem de diğer insanların sağlığı için çok önemli."

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2020, 20:18