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Bilim Kurulu üyesi uyardı! Süreç uzayabilir

Korona virüs salgın hastalığı ile mücadele kapsamında evlerde kaldığımız bugünlerde Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den uyarı geldi. Özlü , 'Uzun süre evde kalmaya hazır olun. Bu süreç biraz uzayabilir. Evde mutlu olmaya çalışın.' dedi.

10 Nisan 2020 Cuma 14:40
Bilim Kurulu üyesi uyardı! Süreç uzayabilir

Korona virüs salgın hastalığıyla mücadelede en önemli faktörün izalosyon olduğu açıklayan kurul üyelerinden farklı tavsiye ve uyarılar gelmeye devam ediyor.

Son uyarı ve tavsiye Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den geldi, koronavirüs salgınına yönelik merak edilenleri kendine ait youtube kanalında cevapladı.

"Bu süreç ne kadar devam edecek?" şeklindeki soruya dikkat çeken bir cevap veren Özlü, vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulundu.

"Uzun süre evde kalmaya hazır olun"
Prof. Dr. Özlü, "Zaman vermek hoş olmuyor. İki üç haftalık süreç çok önemli. Evden çıkmayalım. Çin'de 2 ayda düşüş gözlendi. Türkiye o aşamaya gelmedi, yükselme dönemindeyiz. Bizde hızlı bir artış olduğu görülüyor. Alınan yeni önlemler faydalı olabilir. Uzun süre evde kalmaya hazır olun. Bu süreç biraz uzayabilir. Evde mutlu olmaya çalışın." değerlendirmesinde bulundu.

"İnsanlarla tokalaşmaya korkacağız"
Ayrıca koronavirüs salgını sonrası yaşanacağını düşündüklerini de aktaran Özlü, "Kovid sonrası yaşam değişecek. İnsanlar her yere dokunamayacak. İnsanlarla tokalaşmaya korkacağız. Daha çok evimizde oturacağız. Dijital hayata daha çok yöneleceğiz." öngörüsünde bulundu.

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Bilim KuruluProf. Dr. Tevfik Özlü
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