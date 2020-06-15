Bilim Kurulu Üyesi :'Vaka artışı beklenen bir durum'

Yaklaşık 3 aydır süren korona virüs ile mücadele sonrasında normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte vaka sayılarındaki artış dikkat çekmeye başladı.

VAKA ARTIŞI BEKLENEN BİR DURUM

Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yaşanan tabloyu yorumladı. Özlü,yaşanan vaka artışını normalleşme sonrasında beklenen bir durum olduğunu önemli olanının bu artışın artıp artmayacağı olduğunu söyledi.Virüsle yaşamayı öğrenmemi gerektiğini sözlerine ekledi.

TEDBİRLİ NORMALLEŞMEYİ SAĞLAMAK ZORUNDAYIZ

Açıklamasını sürdüren Özlü,vaka artışının olduğu şehirlerde pandemi kurullarının alacakları kararlar ile vakaları kontrol edebileceklerini söyledi.Yaşanan salgın durumunun dalgalar halinde 1-2 yıl sürecek olması sebebiyle tedbirli normalleşmeyi sağlamak zorunda olduğumuzu vurguladı.

MASKE,SOSYAL MESAFE VE HİJYENDEN ÖDÜN YOK

Diğer yandan Bilim Kurulu Üyesi Özlü,bu dönemde maske, sosyal mesafe ve hijyenden ödün vermemek gerektiğini söyledi.