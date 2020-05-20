Bilim Kurulu Üyesi:34-35 bin aktif vaka var

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan,koronavirüs vaka tablosu ile ilgili önemli tespitlerde bulundu.Ceyhan, Vefat sayısının pandemide ki seyri etkilemediği.,esas iyileşen ve vaka sayısı, toplam vaka ve toplam iyileşen sayısının önemli olduğunu söyledi.

Bilim Kurulu Üyesi:34-35 bin aktif vaka var
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Koronavirüs vaka sayılarının günden güne iyileşme gösterdiği bu süreçte gelinen nokta ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan CNNTURK'te katıldığı programda önemli tespitlerde bulundu.

"VEFAT SAYISI PANDEMİDEKİ SEYRİMİZİ ETKİLEMİYOR"

Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Vefat sayısı bizim pandemideki seyrimizi etkilemiyor. Esas iyileşen ve vaka sayısı, toplam vaka ve toplam iyileşen sayısı önemli. Tablonun diğer kısmında 152 bin civarında toplam vakamız vardı. 113 bin iyileşen hastamız var. 4222 vefat sayımız var. Tüm bunları değerlendirdiğimizde 34-35 bin civarında bir sayı çıkıyor. Bu sayı yanı konmuş aktif vaka. Yani virüsü hala üzerinde bulunduran bizim tanı koyduğumuz vakalar. Tanı koymadıklarımızı da saydığımız zaman aşağı yukarı toplumda 350 bin civarında insanın bu hastalığı hala bulundurduğu ancak çok belirtisi olmadığı için tanı almadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

VAKALARDA AZALMA OLURKEN İKİNCİ DALGA YAŞAR MIYIZ?

Kendisine sürekli olarak "Vaka sayılarında azalma olurken ikinci bir dalga yaşar mıyız?" sorusunun yöneltildiğini ifade eden Ceyhan, "Vaka sayılarının arttığı dönemler olabilir. Ancak bunun eskisi gibi 4-5 bine çıkacağını zannetmiyorum. Ülkeler hem tecrübe edindi, hem de kontrol etmeye hazırlar. Yeniden kısa sürede tedbirler alınarak salgın kontrol altına alınır.İkinci dalga virüsün mutasyon geçirmesiyle olur" dedi.

"BÜYÜK DALGALANMALAR OLMAZ İSE GÜNLÜK VAKA SAYISI 6 HAFTA SONRA 100'ÜN ALTINA İNEBİLİR"

Günlük vaka sayısı ile önemli açıklamalarda bulunan Ceylan,"Şu andaki bu azalma böyle devam ederse, 5 binlerden binlere kadar inen süre kadar kısa sürmesini beklemiyoruz. Çünkü belirtisiz insanların vakaya neden olduğu bir döneme gireceğiz. Onları bulmak hastaları bulmak kadar kolay olmayacak. Öyle olduğu için yavaş yavaş azalacak. Bu şekilde devam eder ve arada dalgalanmalar büyük olmazsa 6 hafta civarında vaka sayısı 100'e iner." dedi.


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