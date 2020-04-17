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Bilim kurulu üyesin'den 'Dornaz Alfa' ilacı değerlendirmesi geldi

Akşam saatlerinde Prof.Dr. Ercüment Ovalı'nın korona virüsüne karşı dorna alfa ilacını açıklaması heyecan yaratmıştı. Acaba gerçekten korona virüs hastalığına çare olabilecek bir ilaç mı dorna alfa ? merak ediliyordu. Bu konu ile ilgili Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap önemli açıklamalarda bulundu.

17 Nisan 2020 Cuma 14:01
Bilim kurulu üyesin'den 'Dornaz Alfa' ilacı değerlendirmesi geldi

Prof. Dr. Ercüment Ovalı ve ekibi dün akşam saatlerinde korona virüs hastalığına karşı dornaz alfa ilacını geliştirdiklerini duyurması tüm toplumda heyecan ile karşılandı.

Prof. Dr. Ercüment  Ovalı, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Acaba gerçekten korona virüs hastalığına çare olabilecek bir ilaç mı dorna alfa ? merak ediliyordu. Bu konu ile ilgili Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap önemli açıklamalarda bulundu.

Haber Global'de Senem Toluay Ilgaz'ın Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın duyurduğu ilaçla ilgili sorusunu yanıtlayan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, ilacın şu ana kadar Türkiye'de hiç kullanılmadığını, başka ülkelerde de klinik çalışma amacıyla çok küçük hasta gruplarında kullanıldığını söyledi.

"BU TÜR HEYECANLI AÇIKLAMALAR İNSANLARDA GEREKSİZ GÜVENE SEBEP OLUYOR"

Alpay, ilaçla ilgili olarak şunları söyledi:

"Çok olağanüstü günlerden geçiyoruz. Hastalık hızlı bir şekilde yayılıyor ve herkes elinden gelenin en fazlasını yapmaya çalışıyor. Bunun heyecanı ile bilimsel akış şemalarının dışına çıkarak açıklamalarla karşılaşıyoruz. Ben bunu araştırmacıların heyecanına ve hastalığın çok yayılıyor olmasına bağlıyorum.

Bu tür heyecanlı açıklamalar insanlarda gereksiz ve bilimsel zemini olmayan güven ve umut duydusuna sebep oluyor. Daha sonra hayal kırıklığı ve umutsuzluk gelişebilir diye endişelerim var benim kişisel olarak. O yüzden bunları çok dikkatli bir şekilde değerlendirmek lazım. Çok sayıda çalışmalar var ama hala tedavide etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış bir ilacımız yok."

Azap, ilacın kullanıma girmesi ihtimaline ilişkin soruya ise, "Tedavi için kullanıma girme olasılığı var demek doğru olur. Pek çok ilaç için de bu durum söz konusu. Bizim için bir ilacın hastalık tedavisinde kullanılabilir olması için karşılaştırmalı, kontrollü çalışmalara ihtiyaç var. Ancak o zaman bunun fazladan bir katkısı olduğunu söyleyebilirsiniz. Hastalar üzerinde denenmesi gerekiyor." dedi.

haberglobal

Anahtar Kelimeler:
Dorna Alfa
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