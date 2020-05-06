Bilim Kurulu üyesin'den ürküten uyarı! Vakalar son iki gündür neden arttı

Bilim Kurulu üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüs vakalarının son iki gündür artmasının sebebi olarak korkutan açıklama geldi.Konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile herkesi düşündürdü.

4 Mayıs tarihinde 1614, dün 1832 ve bugün ise 2253 yeni vaka tespit edildiğini belirten Özlü, "İki günlük artışın nedeni 4 günlük sokağa çıkış kısıtlamasının ardından pazartesi ve salı günleri sokaklarda, pazarlarda, marketlerde gözlediğimiz kalabalıklaşma" dedi.

"VİRÜS AFFETMİYOR PUSUYA YATMIŞ BEKLİYOR"

Virüsün en küçük tedbirsizlikte baş kaldırdığını belirten Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Virüs affetmiyor. Pusuya yatmış bekliyor. Çok dikkatli olmalıyız, Zorunlu olmadıkça evden çıkmamalıyız, temastan kaçınmalıyız, sosyal mesafeyi korumalıyız, maskeyi usulüne uygun olarak kullanmalıyız, yüzey temizliğine, el hijyenine ve kapalı ortamların havalandırılmasına dikkat etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Gevşemek, "bu iş bitti" zannedip, eski rutinimize dönmeye çalışmak çok büyük hata olur" diyen Özlü, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Virüsle birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz. Kontrollü sosyal hayata alışmalıyız. İhtiyaçlarımızı tedbirlere uyarak karşılayalım ama gerekli değilse evden çıkmayalım. İftar davetine, taziye ziyaretine, komşuya çay içmeye gitmeyelim"