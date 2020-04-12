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Bilim kurulu üyesinden umut veren açıklama! 'salgında bir evrilme kırılma var'

Ülkemizdeki korona virüs vakalarının son bilançosunu değerlendiren Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den azda olsa sevindiren tespit geldi bu gün. Prof. Dr. Tevfik Özlü "Son 6 günün verilerine bakılınca salgında bir evrilmenin kırılmanın olduğunu görebiliyoruz" diye açıklamada bulundu.

12 Nisan 2020 Pazar 00:12
Bilim kurulu üyesinden umut veren açıklama! 'salgında bir evrilme kırılma var'

Ülkemizde korona vakasının ilk göründüğü 11 mart tarihinden bu yana 1 ay geçti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu gün açıkladığı verilere göre ülkemizde toplam vaka sayısı 52.167, toplam vefat sayısı 1101 , ve toplam iyileşen kişi sayısı 2.965 oldu. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü bu verileri canlı yayında değerlendirdi.

Özlü, "Son 6 günün verilerine bakılınca salgında bir evrilmenin kırılmanın olduğunu görebiliyoruz" sözleriyle umut veren haberi verdi.

"Günlük vaka sayılarındaki artış eski kadar değil" diyen Özlü, "Baktığımız zaman ölüm oranlarımız düşük, önceki verilerle uyumlu. Yoğun bakım ve ya yapay solunum cihazına bağlanma ihtiyacı duyan hastalarımızdaki artış minimal... İyileşen hastalarımızın oranı artıyor. Test sayılarımızın artmasına rağmen testte pozitif çıkan kişilerin oranı olumlu, bulaşma açısından... Genel olarak bakıldığında verilerimizin salgının kontrol altında olduğunu söyleyebiliriz. İtaya'yı, İspanya'yı Fransa'yı İngiltere'yi ABD'yi gözden geçirirseniz Türkiye'nin böyle olmadığını hemen herkes görüyor. İnşallah ileride de böyle olmamak için çaba sarfetmemiz gerekiyor. Hep birlikte ulusça dayanışma ile aklın ve bilimin ışında yürürsek bu süreçten en az hasarla en az bedel ödeyerek kurtulabiliriz." ifadelerini kullandı.

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Bilim KuruluProf. Dr. Tevfik Özlü
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