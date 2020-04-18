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Bilim kurulu üyesinden uyarı geldi! 'Vaka sayıları azalıyor demek için erken'

Korona virüs salgın hastalığı ile mücadele eden Türkiye'ye önemli tavsiyelerde bulunan bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan bir kritik uyarı daha geldi. Kara, Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarında azalma olduğunu söylemek için erken olduğunu belirterek "Yeni tanı konan vaka sayısında azalma var bu aslında iyiye işaret. Ama daha azalıyor demek için süre çok kısa. Bir veya iki gün daha azalmayla devam ederse o zaman diyebiliriz ki vaka sayılarımızda bir plato başladı' yorumunu yaptı.

18 Nisan 2020 Cumartesi 18:17
Bilim kurulu üyesinden uyarı geldi! 'Vaka sayıları azalıyor demek için erken'

Korona virüs vakasının 11 mart'tan görüldüğü bu tarihe kadar yoğun mücadele yürüten Türkiye'ye rehberlik eden,tavsiye kararlarında bulunan Bilim kurulu üyelerinden her gün önemli açıklama ve uyarılar gelmektedir.Son olarak önemli açıklamalar yapan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Avrupa'da maddi olanaklar ve teknoloji açısından bizden iyi durumda ülkeler var. Ama sağlık personelimiz eğitim ve bilgi birikimi açısından tartışılmaz Avrupa'nın en iyisi. Bunu da Cumhuriyet sonrası tıp eğitimine borçluyuz" dedi.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1769'a yükseldi

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi de olan Kara, ülkemizde Koronavirüs'e bağlı ölüm oranının Avrupa'ya göre oldukça iyi olduğunu belirterek "Mesela İtalya'da bu rakam neredeyse 12'lerde, Fransa'ya baktığımıza 6'ların üzerinde, İspanya'da 10'a yakın, ABD'de 5. Yani ABD 100 kişiden 4 veya 5 kişiyi kaybediyor. Türkiye'de bu rakam 2.1 civarında. Bu iyi bir rakam" diye konuştu.

Türkiye'nin yatak sayısı olarak da iyi ülkeler arasında geldiğini anımsatan Prof. Dr. Ateş Kara, "Yatağınız olabilir ama orada size destek verecek elemanınız iyi değilse bunun bir anlamı olmaz. Türkiye yoğun bakım yatağı sayısı yüksek ülkelerden birisi. Yoğun bakımdaki yetişmiş ekibin iyi olması da buraya giren hastaların yoğun bakımdan çıkabilmelerini sağlıyor" dedi.

'Bir aşının 2021'den önce gelmesi çok iyimser bir bakış'

"İlaç belki daha erken bulunabilir, üzerinde çok çalışılıyor ama etkili ve kesin koruyuculuğunun olduğunu söyleyebileceğimiz bir aşının 2021'den önce gelmesi çok iyimser bir bakış" diyen Kara, yurttaşlara şu önerilerde bulundu: "Bir ilacımız da olsa bugün için halen ve halen en etkili yöntem sosyal izolasyon, maskeyi gerektiğinde kullanmamız ve el yıkamamız. Bağışıklık sisteminin normal çalışmasını, fonksiyonunu iyi görmesini sağlamak için üç faktör var. Dengeli beslenme, düzenli uyku ve kısa süreli de olsa gün içinde 30 dakikalık yürüyüş." diye konuştu.

Cumhuriyet

Son Güncelleme: 18.04.2020 18:24
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