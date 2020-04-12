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Bilim Kurulundan salgınla mücadelede '4 gün serbest 3 gün yasak' önerisi

Koronavirüs salgını nedeniyle 31 ilde 48 saat süreli uygulanan sokağa çıkma yasağını değerlendiren Bilim Kurulu üyeleri tekrar yasağın ilan edilip edilmeyeceğine dair soruları da yanıtlayarak bu ihtimalin gündemlerinde olduğunu belirttiler.

12 Nisan 2020 Pazar 12:35
Bilim Kurulundan salgınla mücadelede '4 gün serbest 3 gün yasak' önerisi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, koronavirüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığının aldığı 31 ili kapsayan sokağa çıkma yasağı ile ilgili görüş değerlendirmeler yaparken söz konusu yasağın tekrar gündeme gelebileceğini söylediler.

Koronavirüs salgını geçene kadar önümüzdeki hafta sonları da sokağa çıkma yasağı uygulamasının devam edip etmeyeceği vatandaşlar arasında merak konusu olurken ve konuyla ilgili değerlendirmeleri sorulan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "İlerleyen dönemde başka hafta sonlarında da sokağa çıkma yasağı ihtimali olabilir tabii ki. Hastalığı önlemenin en iyi yolu insanların birbirleriyle temasını engellemek. Bunun için de alınabilecek önlemin en basiti sokağa çıkma yasağı. İnsanlar nefes alıyorlarsa ve teması kesmiyorlarsa başkasına bulaştırma riski her zaman var. Diğer illerde yasak olup olmayacağı incelenir. Gerekiyorsa diğer illerde de yapılabilir." diye konuştu.

'4 GÜN SERBEST 3 GÜN YASAK'

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel ise, söz konusu yasağın halkın sağlığı ve salgının yayılmasını aza indirmek için alındığını söyleyerek halkın bu konuda panik yapmaması gerektiğini belirterek farklı sokağa çıkma yasaklarının şuan gündemlerinde olduğu ve uygulamalar üzerinde tartışlarını söyleyerek şöyle konuştu:

"Bu dinamik bir süreç, anlık takip ediyoruz. Eğer gerekirse yeniden hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanabilir. Tabii ki bu öneri Bilim Kurulu'na ait. Daha önce de konuşulmuş konulardı. Diğer illerin verileri de kontrol edilerek sokağa çıkma yasağı kararı verilip verilmeyeceği değerlendirilir. '4 gün serbest olsun 3 gün yasak' önerisini de uzun zamandır konuşuyoruz. Gerekli olduğu durumlarda devreye girecek tedbirler bunlar. Sokağa çıkma yasağı vatandaşlarımızda heyecan yaratmamalı. Kararlar onların sağlığı için alınıyor."

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli ise koronavirsle mücadele kapsamında tedbirlere ek alınan sokağa çıkma yasağının önümüzdeki günlerde tekrar gelip gelmeyeceğini şöyle değerlendirdi:

"Sokağa çıkma yasağı konusu Batı’da da hâlâ tartışılıyor ve etkisinin ne olacağı toplumdan topluma değişiyor. Önerdiğimiz konu yüzde yüz başarılı olacak diye bir şey yok ama teması en aza indirmek çok önemli. Ayrıca sağlık sistemini de rahatlatabilir. ‘Yasak diğer illerde de olmalı mı?’ Emin değilim, çünkü önümüzde Almanya örneği var. Almanya’da 16 eyalette yasak var, daha fazla karantinaya dönüştürmüyorlar. İnsanlar kurallara uyuyor. Bizdeki en önemli problem, akraba ziyaretleri ve apartman içi ziyaretler. Oysa karşımızdakini koruyacak bir yaklaşım sergilemeli ve teması en aza indirmeliyiz. Birlikte yaşadığın insanlar dışındaki kişilerin güvenli olmayacağını bilmek lazım. Bu benim görüşüm, Bilim Kurulu’nun aldığı bir karar değil, ama efektif olması için yasak kesintili şekilde değil de biraz daha sıkı olabilir belki."

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