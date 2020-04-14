BİM, A101, Şok, Migros ve Carrefour marketleri saat kaçta açılıp, kaçta kapanıyor?

Korona virüs sebebi ile marketlerin açılış ve kapanış saatleri değişiklik göstermektedir. Ayrıca marketlerin açılış ve kapanış saatleri dikkate alınarak en az yoğunlukta olduğu saatler tercih edilmelidir. Peki BİM,A101, Şok, Migros ve Carrefour marketler kaçta açılıp kaçta kapanıyor?

BİM Çalışma Saatleri

Bim, sabah 10 ile akşam 8 arasında hizmete açıktır.

A101 Çalışma Saatleri

A101 Marketler sabah 10’da açılıp akşam 8’de kapanmaktadır.

Şok Çalışma Saatleri

Migros Çalışma Saatleri

Şok market, sabah 10 ile akşam 8 arasında hizmet vermektedir.

Migros öğlen 12’de açılarak akşam 8’de hizmete kapanmaktadır.

Carrefour Çalışma Saatleri

Carrefour marketler sabah 10 ile akşam 8 arasında açıktır.

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