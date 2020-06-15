Bingöl Belediye Başkanı depremle ilgili ilk açıklamayı yaptı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde dün saat 17:24’te deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 5.8 olarak duyurdu. Deprem Erzurum, Muş, Diyarbakır, Elazığ ve Tunceli gibi diğer illerde de hissedildi.
‘’Depremi çok yoğun hissettik’’
Deprem sonrasında CNNTürk’e bağlanan Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, şu ifadelere yer verdi:
‘’Depremden önce çadır kentler ve konteyner kentler hazırladık’’
‘’Bingöl’de en son 2003 yılında 6,3 büyüklüğünde bir deprem yaşamıştır. Birçok vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Valiliğimizle önemli çalışmalar yaptık. Depremden önce çadır kentler ve konteyner kentler hazırlamıştık. Üniversitedeki hocalarla yürüttüğümüz çalışmalar tam anlamıyla sonuçlanmamıştı. Bu süreçte kalan çalışmalarımızı da tamamlayacağız.’’ dedi.
Son Güncelleme: 15.06.2020 21:45