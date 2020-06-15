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Bingöl Belediye Başkanı depremle ilgili ilk açıklamayı yaptı

Bingöl'de dün akşam saatlerinde meydana gelen deprem sonrasında Bingöl Belediye Başkanı depremle ilgili il açıklamayı yaptı. Belediye Başkanı Erdal Arıkan, depremin yoğun bir şekilde hissedildiğini aktardı.

15 Haziran 2020 Pazartesi 21:45
Bingöl Belediye Başkanı depremle ilgili ilk açıklamayı yaptı
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Bingöl’ün Karlıova ilçesinde dün saat 17:24’te deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 5.8 olarak duyurdu. Deprem Erzurum, Muş, Diyarbakır, Elazığ ve Tunceli gibi diğer illerde de hissedildi.

‘’Depremi çok yoğun hissettik’’

Deprem sonrasında CNNTürk’e bağlanan Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, şu ifadelere yer verdi:


‘’Karlıova ilçemizde yaklaşık yarım saat önce deprem meydana geldi. Köylerle ilgili bilgi alamadığımız için şu anda tespit yapamıyoruz. İlçede çok ciddi bir sorun görünmüyor. Meydana gelen deprem yüzeye çok yakın. Biz de şehir merkezinde olduğumuz için depremi çok yoğun hissettik. Karlıova daha da şiddetli hissetti. Umarım çok ağır durumlarla karşılaşmayız.’’

‘’Depremden önce çadır kentler ve konteyner kentler hazırladık’’

‘’Bingöl’de en son 2003 yılında 6,3 büyüklüğünde bir deprem yaşamıştır. Birçok vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Valiliğimizle önemli çalışmalar yaptık. Depremden önce çadır kentler ve konteyner kentler hazırlamıştık. Üniversitedeki hocalarla yürüttüğümüz çalışmalar tam anlamıyla sonuçlanmamıştı. Bu süreçte kalan çalışmalarımızı da tamamlayacağız.’’ dedi.

 


Son Güncelleme: 15.06.2020 21:45
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