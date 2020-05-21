Bipolar hastası kadın kendi oğlunun ve yengesinin boğazını keserek öldürdü

Kan donduran olay Adıyaman'da yaşandı. Bipolar hastalığı nedeni ile tedavi gören kadın, tartıştığı yengesi ile 7 yaşındaki öz oğlunu boğazlarından keserek öldürdü

Bipolar hastası kadın kendi oğlunun ve yengesinin boğazını keserek öldürdü
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Kan donduran olay Adıyaman'da yaşandı. Ciddi ruhsal bir hastalık olan bipola tedavisi gören 27 yaşındaki Zeynep D isimli kadın, yengesi ile tartıştı ve tartışmadan sonra eline geçirdiği ekmek bıçağıyla Yengesi Sultan D. ve oğlu Ali D.nin boğazını acımasızca kesti.

Çevredekilerin ihbarları üzerine bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerinde yapılan ilk müdahale den sonra yaralı Sultan D. ve Ali D. ağır yaralı olarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burda doktorın tüm çabalarına karşı Ali.D kurtarılamadı.

POLİSE ÖLDÜRDÜĞÜ OĞLUNUN NASIL OLDUĞUNU SORDU

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan Zeynep D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Zeynep D.'yi sabaha karşı sokakta dolaşırken yakalayarak gözaltına aldı. Hastaneye sağlık kontrolüne getiren Zeynep D., polislere öldürdüğü oğlunun durumunu sordu.

Zeynep D., daha sonra sorgulanmak üzere Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

BİPOLAR BOZUKLUN NEDİR?

Önceleri Manik depresif bozukluk veya manik depresyon adıyla bilinen, öz Türkçesi iki uçlu duygulanım bozukluğu olan, bipolar afektif bozukluk, riskli davranışlar nedeniyle ilişkilere ve kariyere zarar veren, tedavi edilmediği zaman intihara bile yol açan ciddi ruhsal bir hastalıktır.


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