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Bir süredir tedavi görüyordu, Burhan amcadan iyi haber geldi!

Ordu'da, zabıta görevlisine nezaket çerçevesi içerindeki siparişiyle Türkiye'nin sevgisini kazanan Burhan Kılıçkını, tedavi gördüğü hastaneden sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Burhan amca, hastaneden çıktıktan sonra Mersin'deki kızının yanına yerleşti.

30 Nisan 2020 Perşembe 12:49
Bir süredir tedavi görüyordu, Burhan amcadan iyi haber geldi!

Ordu'da, 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı uygulamasında dışarı çıkamayan ve vefa vestek ekibinde görevli zabıta memuruna sipariş verdiği sırada nezaketiyle tüm Türkiye'nin sevgisini kazanan 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, bir süredir hastanede tedavi altındaydı. Ayağında oluşan yaralar ve kalp rahatsılığı nedeniyle özel bir hastanede tedavi altına alınan Burhan amca, By-pass ameliyatıda geçirdi.

Bir süredir tedavi görüyordu, Burhan amcadan iyi haber geldi!

Başarılı geçen kalp ameliyatı sonrasında sağlığına kavulan Kılıçkını, 2 haftalık tedavisinin ardından taburcu edildi ve Mersin'de yaşayan kızının yanına gönderildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Burhan amcanın ayağındaki yaranın tedavisinin bir süre daha devam edeceği bildirildi.

Kızının evinde torunları ile birlikte yaşamına devam edecek olan Burhan Kılıçkını, maddi olarak sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını söyledi ve, "Devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Sağlık DurumuOrduBurhan Kılıçkını
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