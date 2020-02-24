Birçok alanda yapılan değişiklik ve düzenlemeleri kapsayan yeni imar kanunu maddeleri

Mecliste gündeme gelen son İmar Kanunu’na göre değerli konut vergisinden bina güçlendirmeye kadar pek çok alanda değişiklik ve düzenleme yapılacak. Yeni İmar Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte vatandaşlarda bu kanunda geçen maddeleri merak etmeye başladı.

Şehirlerde bulunan mevcut siluetin korunması ve kaçak yapılanmaya engel olmak için değerli konut vergisinden bina güçlendirme amacıyla birçok alanda yapılan değişiklik ve düzenlemeleri içeren ‘Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Baz Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni imar kanunu ile birlikte bina yüksekliklerine artık belediye meclisleri karar verecek. Asıl amaç olan kaçak yapıların satışını engellemek olurken, yıkım sürecine de hız verilecek. Yeni imar kanunu sayesinde depreme karşı evini güçlendirmek isteyen vatandaşlara da yardımlar yapılacak.

İmar Kanunu’nda yapılan değişikler