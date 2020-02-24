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Birçok alanda yapılan değişiklik ve düzenlemeleri kapsayan yeni imar kanunu maddeleri

Resmi Gazete'de yayınlanan birçok alanda yapılan değişiklik ve düzenlemeleri kapsayan yeni imar kanunu maddeleri merak edilemeye başlandı. İşte yeni İmar Kanun'unda değişikliğe uğrayan maddeler.

24 Şubat 2020 Pazartesi 00:07
Birçok alanda yapılan değişiklik ve düzenlemeleri kapsayan yeni imar kanunu maddeleri

Mecliste gündeme gelen son İmar Kanunu’na göre değerli konut vergisinden bina güçlendirmeye kadar pek çok alanda değişiklik ve düzenleme yapılacak. Yeni İmar Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte vatandaşlarda bu kanunda geçen maddeleri merak etmeye başladı.

Şehirlerde bulunan mevcut siluetin korunması ve kaçak yapılanmaya engel olmak için değerli konut vergisinden bina güçlendirme amacıyla birçok alanda yapılan değişiklik ve düzenlemeleri içeren ‘Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Baz Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni imar kanunu ile birlikte bina yüksekliklerine artık belediye meclisleri karar verecek. Asıl amaç olan kaçak yapıların satışını engellemek olurken, yıkım sürecine de hız verilecek. Yeni imar kanunu sayesinde depreme karşı evini güçlendirmek isteyen vatandaşlara da yardımlar yapılacak.

İmar Kanunu’nda yapılan değişikler

  • Türkiye'de çok katlı yapılara sınırlama getirecek düzenleme yürürlüğe girdi. Yeni kanun kapsamında imar planlarında bina yüksekliklerinin ‘serbest’ olarak belirlenemeyecek. Mevcut imar planlarında değişiklik 1 Temmuz 2021 tarihine kadar yapılabilecek. Her bölgenin kendi koşullarına göre bir kat sınırı belirlenecek. Yeni yerleşim alanlarında ortalama 5 kat sınırı olacak.
  • Kaçak yapılar, 1 ayda ruhsata uygun hale getirilmediyse, 2 ayda yıkım kararı alınmadıysa, yıkım kararı olmasına rağmen 6 ay içinde yıkılmadıysa bu yapılar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıktırılabilecek. Yıkım maliyetleri yüzde 100 fazlasıyla ilgili idaresinden alınabilecek.
  • Kaçak başladığı nedeniyle inşaatına ara verilen yapının imar mevzuatına aykırı olduğuyla ilgili bilgi, tapu dairesine en geç 7 gün içinde yazılı olarak bildirilecek. Tapu, beyanlar hanesine kaçak yapı şerhi işleyecek ve bu yapıların satışı ve kiralanmasın önüne geçilecek.
  • İmar planlarının ve imar uygulamalarının sürüncemede kalmaması, mülkiyet haklarının kısıtlanmaması ve idari işlemlerin istikrarının sağlanması amacıyla kesinleşmiş planlara ve parselasyon planlarına karşı kesinleşme tarihinden itibaren 5 yıl içinde dava açılabilecek.
  • Artık yoğunluğu, kat adedi ve yükseklikleri değiştirecek imar planı değişiklikleri parsel değil, ada bazında değerlendirilecek. Taşınmaz maliklerinin tamamının talebi üzerine ada bazında yapılacak imar planı değişikliğinin değerinde artış olan arsanın artan değerinin tamamı değer artış payı olarak alınacak.
  • Değer artış payının tespit edilmesiyle, belirlenen 2 adet SPK Lisanslı Değerleme şirketi yapacak ve bu bedel üzerinden Kıymet Takdir Komisyonu değerlendirme yaparak değer artış payı değerini nihai olarak belirleyecek. Değer artış payı, en geç taşınmazın ilk satışında veya ruhsat aşamasında taşınmaz maliklerince ödenecek. Değer artış payı kamunun olacak.
  • Yapı Kayıt Belgesi almış ancak imar mevzuatına aykırı yapılaşma alanları nedeniyle belediyelerce güçlendirme ruhsatı alamayan yapılar için geçerli olmak üzere ek inşaat alanı oluşturmamak kaydı ile güçlendirme ruhsatı belediyeler tarafından verilecek.
  • Değerli Konut Vergisi ertelendi ve değeri 5 milyon liraya kadar olan mesken nitelikli taşınmazlar vergiden muaf sayıldı. Ayrıca değeri ne olursa olsun tek konutu olanlar vergi ödemeyecek. 5 milyon lirayı aşan kısım için binde 3, binde 6 ve binde 10 oranında vergilendirme yapılacak.
  • Köylerde yapılması planlanan konut ve yapıların projeleri valilik tarafından onay verilecek ve muhtarlığa bildirilecek. Aykırı yapılar, muhtarlık tarafından valiliğe gönderilecek.
Son Güncelleme: 24.02.2020 00:07
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