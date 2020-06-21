Bitlis Hizan'da korkunç kaza: İkisi ağır 7 yaralı

Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Soğuksu köyüne gitmek üzere yola çıkan yörenin insanı Refik Yeşil sebebinin henüz bilinmediği bir nedenden ötürü 34 Cam 062 plakalı aracıyla korkunç bir kaza yaptı. Kaza esnasında kendisiyle birlikte eşi ve 5 çocuğunun da bulunduğu aracı şarampole yuvarlandı. Olay anında çevrede bulunan vatandaşlar sayesinde araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin gelmesiyle bölgede bulunan hastanelere kaldırıldılar.

Yaralılardan iki tanesinin durumunun ağır olduğu ve Tatvan Devlet Hastanesinde yattığı ise kazaya dair alınan bilgiler arasında.