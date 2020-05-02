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Bitlis'te kahreden kalleş saldırı! Şehitlerimiz Var

Bitlis'ten kahreden haber iftar saati geldi.İftar vakti bölücü hainler ile girilen çatışmada ilk belirlemelere göre 2 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 21:46
Bitlis'te kahreden kalleş saldırı! Şehitlerimiz Var

Bitlis'te İftar vakti bölücü hainler ile girilen çatışmada ilk belirlemelere göre 2 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu" kapsamında bir grup teröristle temas sağlandığı belrtildi.

Açıklamada, "Çıkan çatışmada; 2 jandarma uzman çavuş şehit olmuş, 4 jandarma uzman çavuş ise hafif yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Son Güncelleme: 02.05.2020 22:16
Anahtar Kelimeler:
Bitlis3 Askerimiz şehit
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Gereksiz 2020-05-03 01:05:29

Evde kal maske yok eldiven yok onların hepsi gitti uçtu

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