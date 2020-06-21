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Bitlis'te LGS evrakları helikopter götürdü

Normalleşme süreci ile birlikte ülke çapında yapılan LGS sınavına Bitlise'te girecek 28 öğrencinin sınav evrakları jandarma helikopteri tarafından götürdü.

21 Haziran 2020 Pazar 02:05
Bitlis'te LGS evrakları helikopter götürdü
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Korona sonrası başlayan normalleşme süreci ile birlikte merkezi sınavlardan olan LGS bugün ülke çapında şehirde milli eğitim bakanlığı tarafından başarılı bir şekilde yapıldı.

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı bir köyde de LGS sınavına girecek öğrenciler için sınav evrakları köye jandarman helikopteri ile götürüldü. Konuyu sosyal medya hesabında duyuran İç işleri Bakanı Süleyman Soylu paylaşımında, LGS sınavına giren kolludere köyündeki 28 öğrencinin sınavını gerçekleştirecek olan görevli öğretmen ve sınav evraklarının jandarma helikopteri tarafından götüldüğünü söyledi.


 


Son Güncelleme: 21.06.2020 02:05
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