İstanbul 13°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
96496
ALTIN
385.358
DOLAR
6.9230
STERLİN
8.6493
EURO
7.5326

"Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasında rekora doğru! İşte toplanan miktar

Korona virüs ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ve yoğun ilgi gören "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasında toplanan para açıklandı.

16 Nisan 2020 Perşembe 14:20
"Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasında rekora doğru! İşte toplanan miktar

Korona virüs ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ve yoğun ilgi gören "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasında rekora doğru gidiliyor. Halkın hemen hemen her kesiminden katılımın olduğu dayanışma kampanyasında toplanan miktar açıklandı.

"bizbizeyeteriz.gov.tr" internet sitesindeki bilgilere göre, 15 Nisan itibarıyla kampanya yapılan toplam bağış adedi 613 bin 115'e ulaştı.

Vatandaşların kısa mesajla (SMS) 10 lira bağışta bulunabildiği kampanyaya şu ana kadar 5 milyon 585 bin 448 mesaj ile 55 milyon 854 bin 480 lira destek sağlandı.

Bu güne kadar 1 milyar 689 milyon 101 bin 146 liralık bağış toplanan kampanyaya en yüksek miktarda yardımda bulunan kurum ise 100 milyon lira ile Merkez Bankası oldu. Bunu 62 milyon 300 bin lira ile Ziraat Finans Grubu, 56 milyon lira ile Türkiye Halk Bankası, 50 milyon lira ile Türkiye Vakıflar Bankası ve 40 milyon lira ile Türk Telekomünikasyon AŞ izledi.

KAMPANYAYA KATILIM BİLGİLERİ
Kampanyaya katılmak isteyenler 5 ayrı banka hesabına para yatırabiliyor ya da kısa mesaj ile bağışta bulunabiliyor. Kısa mesaj yoluyla "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek vermek isteyenler 8119'a kısa mesaj göndererek 10 lira bağışta bulunabiliyor. Banka yoluyla bağışta bulunmak isteyenler ise "bizbizeyeteriz.gov.tr" internet sitesi üzerinden ilgili bankaların hesap numaralarına ulaşabiliyor.

Son Güncelleme: 16.04.2020 14:31
Anahtar Kelimeler:
Biz Bize Yeteriz TürkiyemBiz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyasında Son Rakam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Korona virüs iyileşen kişiye ikinci kez bulaşır mı?
Korona virüs iyileşen kişiye ikinci kez bulaşır mı?
Ulaştırma Bakanlığından koronavirüs tedbirlerinde yeni karar, Süre 3 ay uzatıldı
Ulaştırma Bakanlığından koronavirüs tedbirlerinde yeni karar, Süre 3 ay uzatıldı
Türkiye'deki sağlık sistemini öven Cüneyt Özdemir, sosyal medyada linç edildi
Türkiye'deki sağlık sistemini öven Cüneyt Özdemir, sosyal medyada linç edildi
Rize'de saplantılı aşık reddedilince katliam yaptı
Rize'de saplantılı aşık reddedilince katliam yaptı
Bakan Pakdemirli sokağa çıkma yasağından muaf olacak o kişileri açıkladı
Bakan Pakdemirli sokağa çıkma yasağından muaf olacak o kişileri açıkladı
Emniyet 23-26 Nisan ve 1-3 mayıs sokağa çıkma yasağı iddialarını yalanladı!
Emniyet 23-26 Nisan ve 1-3 mayıs sokağa çıkma yasağı iddialarını yalanladı!

Popüler Haberler

SGK çağrı merkezi iletişim ve telefon numarası 4A 4B 4C 4D Emeklilik Prim ve bağkur işlemleri danışma numarası
Korona virüs nedeni ile iptal edilen TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?
Star TV Medcezir hangi gün, ne zaman başlıyor? Medcezir yayın günleri ve saati
Günlük burç yorumları 17 Nisan 2020 Cuma
Borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılır, istenilen belgeler nelerdir?
Bugün TV’de ne var? 16 Nisan 2020 Çarşamba TV Yayın Akışı; ATV, FOX, TV8, Kanal D, Star, Show ve TRT1 yayın akışı
Bekçiler ne kadar aile yardımı alacak? 2020 Bekçi aile yardımı tutarları
Takma kirpik kullanmak zararlı mı? Takma kirpik nasıl kullanılır?
Diş macunu ile tablet ve telefon ekran çizikleri geçer mi?
Kan grubu kartı nereden nasıl alınır?
Samsung telefonlarda SIM karttan telefona veya telefondan SIM karta numara aktarma işlemleri
Düdüklü tencere neden patlar? Düdüklü tencere güvenli olarak nasıl kullanılır?
Uğurkan Erez ayrıldı mı Doya Doya Moda'da neden yok, ayrıldı mı, programa neden çıkmıyor?
Squat hareketi nasıl yapılır? Kaç squat kaç kalori yakar?
Sokağa çıkma yasağı her hafta sonu uygulanacak mı? Sokağa çıkma yasağı kararında son durum ne?
4,4 milyon aile için sosyal yardım ödemeleri başlatılıyor!
Garanti BBVA’dan kredi notu olmayan kişilere 60 aya kadar vadeli 100 Bin TL kredi
Kredi kartı borç yapılandırma nasıl yapılır? Kredi kartı borç yapılandırma yapmak için şartlar nelerdir? Düşük faizle kredi kartı borç yapılandırması yapan bankalar
İş bankası 250.000 TL’ye kadar Esnaf Kredisi Başvurusu nasıl yapılır? İş Bankası 250.000 TL’ye kadar esnaf kredisi başvuru şartları
Medcezir hangi kanalda, ne zaman başlayacak? Medcezir tekrar bölümleri ne zaman?
Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman yayınlanacak?Hızlı ve Öfkeli 9 vizyona tarihi belli oldu mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.