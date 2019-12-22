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Böceğin ısırması sonucu rahatsızlanan asker şehit oldu

Nöbet sırasında böcek ısırması sonucu rahatsızlanarak tedavi altına alınan edilen Piyade Uzman Çavuş Muharrem Karaduman 17 aylık yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

22 Aralık 2019 Pazar 13:44
Böceğin ısırması sonucu rahatsızlanan asker şehit oldu

Siirt-Eruh'ta askerlik görevini yaparken Irak'ın Başika bölgesinde bulunan Gedük üs bölgesine geçen Piyade Uzman Çavuş Muharrem Karaduman, nöbet tuttuğu sırada böcek ısırması sonucu rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

3'üncü Komanda Tugay Komutanlığına bağlı ve aslen Adana'lı olan Karaduman, 12 Eylül 2018 tarihinde nöbet sırasında bir böcek ısırdı. O anda tedavisi yapılan Karaduman, daha sonra fenalaştı ve 3 Ekim 2018 tarihinde Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Burada tedavisine başlanan Piyade Uzman Çavuş Muharrem Karaduman, 17 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Kozan ilçesinde ikamet eden Karaduman'ın ailesi ise şehitlerinin naaşını hastaneden alarak memleketleri Adana'ya getirmeleri bekleniyor.

 

Böceğin ısırması sonucu rahatsızlanan asker şehit oldu

Son Güncelleme: 22.12.2019 13:47
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