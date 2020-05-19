Bolu'da trafik kazası: 2 yaralı

Bolu'da çarpışan otomobil ve minibüs kazasında 2 kişi yaralandı. Pek çok kişi ise olayın nasıl gerçekleştiğini merak ediyor. İşte Bolu'da yaşanan trafik kazası ile ilgili tüm merak edilenler.

Bolu'da trafik kazası: 2 yaralı
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Bolu’da sabah saatlerinde yaşanan kaza yürekleri ağıza getirdi. D-100 karayolunda otomobil ile minibüs çarpışınca 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre D-100 karayolu Ankara istikametinde seyir halinde ilerleyen Ersin M.’nin kullandığı 14 EN 525 plakalı araç sanai kavşağı önünde ilerleyen Selami Y.’nin kullandığı KB 395 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddeti ile minibüs devrilirken otomobil orta refüje çarparak durabildi. Kazada yaralanan otomobil şoförü ve yanında ki kişi olurken sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisinde gerekli sağlık kontrolleri için gönderildi. Kaza nedeni ile aksayan trafik araçların kaldırılması sonrasında tekrar açıldı.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 17:58

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