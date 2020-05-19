Bolu'da trafik kazası: 2 yaralı

Bolu’da sabah saatlerinde yaşanan kaza yürekleri ağıza getirdi. D-100 karayolunda otomobil ile minibüs çarpışınca 2 kişi yaralandı.
Çarpışmanın şiddeti ile minibüs devrilirken otomobil orta refüje çarparak durabildi. Kazada yaralanan otomobil şoförü ve yanında ki kişi olurken sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisinde gerekli sağlık kontrolleri için gönderildi. Kaza nedeni ile aksayan trafik araçların kaldırılması sonrasında tekrar açıldı.Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 17:58