Bolu'da trafik kazası: 2 yaralı

Bolu'da çarpışan otomobil ve minibüs kazasında 2 kişi yaralandı. Pek çok kişi ise olayın nasıl gerçekleştiğini merak ediyor. İşte Bolu'da yaşanan trafik kazası ile ilgili tüm merak edilenler.